Natürliche Dialoge am Telefon 

Wer kennt es nicht: Ob bei Banken, Versicherungen oder Fluglinien – telefonischer Kundenservice frustriert oft mehr, als er hilft. Das Linzer Unternehmen goai will das ändern und bietet eine Voice AI, die echte Konversationen führt.

Statt fertiger Selfservice-Baukästen entwickelt goai individuelle KI-Telefonlösungen, die exakt auf die Unternehmensprozesse zugeschnitten sind und damit einerseits die Teams entlasten und andererseits Anrufern wirklich weiterhelfen. "Es ist genau diese tiefe Einbindung, die aus KI-Telefonie echten Nutzen macht", sagt CEO und Co-Founder Philip Panwinkler.

Namhafte Kunden gewonnen

Die KI kann sowohl im Inbound Anfragen übernehmen als auch im Outbound beispielsweise in der Leadqualifizierung oder für Zahlungserinnerungen eingesetzt werden. Namhafte Kunden nutzen das bereits: die GENOL-Tankstellen im Kundenservice, ein internationaler Lebensmittelhersteller im E-Commerce-Support, dazu eine Sprachlösung mit der Therapeutensoftware treatsoft für 6.000 Nutzer. Für eine öffentliche Einrichtung baut goai eine On-Premise-Lösung für den internen IT-Support, und zwar auf eigenen Servern, mit europäischen KI-Modellen, DSGVO-konform.

Messbare Wirkung

goai ist auf besonders natürliche Dialoge spezialisiert – keine Roboterstimme, kein starres Skript, sondern echte Conversational AI, die zuhört, versteht und weiterhilft. „Erst die tiefe Einbindung in die Unternehmensprozesse macht aus KI-Telefonie echten Nutzen statt nettem Beiwerk", sagt Philip Panwinkler, CEO und Co-Founder von goai.

Die Wirkung ist messbar: Bis zu 85 Prozent der Anfragen löst die KI automatisch, die Servicekosten sinken um rund 75 Prozent – und die Kundenzufriedenheit steigt deutlich.





