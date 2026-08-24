Grammastetten ist GUUTE Gemeinde

Gramastetten wurde von der WKO Urfahr-Umgebung und GUUTE OÖ als „GUUTE Gemeinde“ ausgezeichnet. Damit wird das Engagement der Gemeinde für die regionale Wirtschaft, die Unterstützung heimischer Betriebe sowie die Weiterentwicklung der Lebensqualität gewürdigt.

Wirtschaftlich hat sich Gramastetten in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Derzeit gibt es 78 Arbeitgeberbetriebe mit insgesamt 406 Beschäftigten. Auch die Lehrlingsausbildung spielt eine wichtige Rolle: Zehn Lehrbetriebe bilden aktuell 16 Lehrlinge aus und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von Fachkräften in der Region.

Wirtschaft und Lebensqualität im Mittelpunkt

Neben der wirtschaftlichen Entwicklung steht in Gramastetten auch die Lebensqualität im Mittelpunkt. Eine gut ausgebaute Infrastruktur sowie die Themen Qualität und Nachhaltigkeit prägen die Arbeit der Gemeinde. Besonderes Augenmerk wird zudem auf die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen, Vereinen, Nachbargemeinden und engagierten Bürger gelegt.

Für das umfassende Engagement ausgezeichnet

Für dieses umfassende Engagement wurde Gramastetten von der WKO Urfahr-Umgebung und GUUTE OÖ mit der Auszeichnung „GUUTE Gemeinde“ geehrt. Die Auszeichnung wurde durch WKO- und GUUTE-OÖ-Geschäftsführerin Sabine Lindorfer, WKO-UU-Leiter Klemens Ruttmann sowie GUUTE-OÖ-Geschäftsführer Gregor Baumgartner an Bürgermeister Harald Kogler überreicht. „Die WKO Urfahr-Umgebung und der GUUTE Verein sprechen der Gemeinde ihren Dank für den engagierten Einsatz zur Förderung der regionalen Wirtschaft aus. Die Verleihung dieser Auszeichnung macht sichtbar, welchen wichtigen Beitrag Gramastetten zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region leistet, betont Sabine Lindorfer.“

Bürgermeister Kogler stolz auf Auszeichnung

Bürgermeister Harald Kogler freut sich über die Auszeichnung und betont die Bedeutung der regionalen Wirtschaft: „Wir sind stolz auf diese Auszeichnung und auf unsere heimischen Betriebe. Die GUUTE Initiative unterstützen wir gerne, denn gemeinsam lässt sich im Bezirk mehr bewegen und erreichen.“

Auch GUUTE-OÖ-Geschäftsführer Gregor Baumgartner hebt die Bedeutung der GUUTE Initiative hervor: In Gramastetten gibt es bereits 24 GUUTE Betriebe. Sie orientieren sich an den vier zentralen Werten Regionalität, Qualität, Kooperation und Innovation und tragen damit zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes bei.