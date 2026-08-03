62 Unternehmensgründungen im Bezirk Eferding und 153 im Bezirk Grieskirchen

Insgesamt 74 neue Unternehmen wurden im ersten Halbjahr im Bezirk Eferding registriert. „Von Jänner bis Juni wurden 62 Unternehmen neu gegründet und 12 bestehende Unternehmen übernommen“, so WKO-Bezirksstellenobmann Tobias Luger (l.).

„Im Bezirk Grieskirchen waren es 153 Neugründungen und 26 Betriebsübernahmen“, ergänzt WKO-Bezirksstellenobmann Günther Baschinger (M.).

WKO-Bezirksstellenleiter Hans Moser (r.) zeigt sich erfreut über die positiven Zahlen: „Die meisten Gründungen im Bezirk Eferding gab es in der Sparte Gewerbe und Handwerk (30), gefolgt von den Sparten Handel (17) sowie Information und Consulting (11). Eine ähnliche Verteilung zeigt sich im Bezirk Grieskirchen, wo Gewerbe und Handwerk mit 78 Gründungen vor den Sparten Handel (40) und Information und Consulting (25) führt.“

„Das Image der Selbständigkeit sowie das Gründungsklima haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Entscheidende Faktoren sind dabei nicht nur das umfangreiche Online-Angebot für junge Unternehmen, sondern vor allem auch die persönlichen Beratungen vor Ort“, sind sich die regionalen Wirtschaftsvertreter Günther Baschinger, Tobias Luger und Hans Moser einig. „Die Beurteilungen der individuellen Gründerberatungen und Workshops in unseren beiden Bezirken sind hervorragend. Ein großes Dankeschön an unser hochmotiviertes Berater-Team!“