Selbst der Chef sein

Die aktuellen Gründerzahlen für das erste Halbjahr 2026 zeigen, dass die Selbständigkeit für viele Personen eine attraktive Arbeitsform darstellt und auch die Übernahme eines bestehenden Unternehmens sehr oft den Wunsch, sein eigener Chef zu sein, erfüllt.

Gründungen und Übernahmen

Von den 3699 neuen Unternehmen wurden die meisten im Bezirk Linz-Stadt gegründet (579), gefolgt von den Bezirken Linz-Land (385) und Vöckla- bruck (369). Bei den Übernahmen liegt mit 83 Übernahmen ebenfalls der Bezirk Linz-Stadt vorne, der Bezirk Gmunden liegt mit 38 Übernahmen auf Platz zwei und der Bezirk Vöcklabruck mit 33 Übernahmen auf Platz drei.

Beratung und Workshops

Damit die Neugründung bzw. die Übernahme eines Unternehmens möglichst reibungslos klappt, bietet das Gründerservice der WKOÖ ein umfassendes Informations- und Beratungsservice an. Rechtliche und betriebswirtschaftliche Basics sind das Handwerkszeug nachhaltig erfolgreicher Unternehmer. Gibt es Zugangsvoraussetzungen für die geplante Tätigkeit? Welche Rechtsform passt zum unternehmerischen Vorhaben? Wie werden die Preise kalkuliert? Diese und viele weitere Themen zur Gründung werden in Workshops und Beratungsgesprächen erarbeitet.

Online-Tools für Gründer

Jenen Personen, die ein Unternehmen übernehmen möchten, steht die Nachfolge-Rechtsberatung mit Rat und Tat zur Seite. In der Nachfolge-Börse treffen potenzielle Nachfolger und Übergeber aufeinander. Dieses umfangreiche Gründerservice wird in allen Bezirksstellen der WKOÖ angeboten. Neben den Beratungstätigkeiten stehen den jungen Unternehmerinnen und Unternehmern auch zahlreiche kostenlose Online-Tools zur Verfügung. „Ob Businessplan, Rechtsform- oder Finanzierungsratgeber: digitale und KI-gestützte Onlinetools helfen in der Gründungsvorbereitung. Die solide Planung erleichtert den Start und die ersten Entwicklungsschritte von Jungunternehmern erheblich“, lädt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer alle Gründer ein, das breite Angebot zu nutzen.

www.gruenderservice.at

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer: Positives Klima für Gründer



3699 Personen haben im ersten Halbjahr 2026 in Oberösterreich den Schritt in die Selbständigkeit getan und ein neues Unternehmen gegründet. Ausgehend von einem sehr hohen Niveau im Vorjahr bedeutet das lediglich einen leichten Rückgang von 0,8 Prozent.

Das Gründungsklima in unserem Bundesland hat sich erfreulicherweise spürbar verbessert. Vor allem bei den technologisch-innovativen Start-ups merken wir einen deutlichen Aufwärtstrend. Viele internationale Teams mit frischen Ideen, große Exits in den letzten Monaten und das gut abgestimmte Unterstützungsnetzwerk in Oberösterreich leisten dazu ihren Beitrag.

Bei den Firmenübernahmen hat es im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Steigerung um 17, 2 Prozent gegeben. Dieser erfreuliche Zuwachs ist ein positives Signal für den Standort Oberösterreich. Jeder Betrieb, der Nachfolger findet, ist ein wichtiger Baustein für den Fortbestand von etablierten Unternehmen und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Ob Gründer oder Übernehmer, alle Personen, die sich für die Selbständigkeit entschieden haben, haben den Mut aufgebracht, an eine Geschäftsidee und die eigenen Fähigkeiten zur Umsetzung dieser Idee zu glauben. Mit dem Gründerservice steht die WKOÖ allen Personen, die diesen Schritt auch für sich selbst planen, stets zur Seite.



Das Gründungsklima in unserem Bundesland hat sich erfreulicherweise spürbar verbessert. Vor allem bei den technologisch-innovativen Start-ups merken wir einen deutlichen Aufwärtstrend..



