GUUTE knackt 600er Marke

Das regionale Unternehmernetzwerk GUUTE erreicht einen neuen Meilenstein: 600 Standorte sind mittlerweile Teil des Netzwerks. Seit der Öffnung zu GUUTE OÖ im März 2025 wächst die Initiative auch außerhalb von Urfahr-Umgebung kontinuierlich. Bereits rund 175 Betriebe außerhalb des Bezirks sind heute Teil des Netzwerks.

Jeder Betrieb stärkt das Netzwerk

„Jeder neue Betrieb macht das gesamte Netzwerk stärker. Unser Ziel ist es, auf Basis unserer GUUTE-Werte Qualität, Regionalität, Innovation und Kooperation regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken und eigentümergeführte Betriebe zu unterstützen“, sagt GUUTE-Geschäftsführer Gregor Baumgartner.

Regionalität und Zusammenarbeit wichtig

Auch GUUTE-Obfrau Sabine Lindorfer sieht in der Entwicklung ein starkes Signal: „600 Standorte sind ein starkes Zeichen für die Bedeutung von Regionalität und Zusammenarbeit. GUUTE verbindet Menschen, Betriebe und Regionen und schafft damit ein starkes gemeinsames Netzwerk. Diese Entwicklung wollen wir weiter vorantreiben und GUUTE in Oberösterreich noch stärker verankern“.

Pamela Prinz ist der 600. GUUTE-Standort

Der besondere Jubiläumsstandort ist Pamela Prinz. Als Finanz- und Vorsorgeexpertin begleitet sie Privatpersonen und Unternehmen bei Vermögensaufbau, Vorsorge und finanzieller Zukunftsplanung. Mit ihrem Projekt „Lernen, was wirklich zählt“ engagiert sie sich zudem für Finanzbildung bei Kindern und Jugendlichen. Auf GUUTE aufmerksam gemacht hat sie ihre Freundin Claudia Posch, selbst GUUTE-Betrieb und -Botschafterin. „Genau das ist GUUTE: Unternehmerinnen und Unternehmer bringen Menschen und Betriebe zusammen. Jeder neue Kontakt stärkt das gesamte Netzwerk.“, freut sich Baumgartner.

Neue Kontakte und Kooperationen entstehen laufend – bei Veranstaltungen, über die GUUTE APP, die Website und die B2B-Plattform. Mit dem Erreichen der 600er-Marke ist daher bereits das nächste Ziel gesetzt: GUUTE soll weiter wachsen und die regionale Wirtschaft in ganz Oberösterreich noch stärker vernetzen.

