Performance fortgesetzt

Das Betriebsergebnis stieg um 20,8 Prozent auf 105,7 Mio. Euro. Dazu trugen das um 19,2 Prozent höhere Nettozinsergebnis von 139,4 Mio. Euro (Juni 2025: 116,9 Mio. Euro) sowie ein stabiles Provisionsergebnis von 78,8 Mio. Euro (Juni 2025: 78,3 Mio. Euro) bei. Das Ergebnis vor Steuern hat sich im ersten Halbjahr 2026 zum Vorjahreszeitraum von 50 auf 100,9 Mio. Euro mehr als verdoppelt, die Kundenkredite erhöhten sich seit Jahresbeginn um 1,4 Prozent auf 10,1 Mrd. Euro. Signifikant: Die Entwicklung bei Investitionskrediten für Unternehmen. Sie stiegen um 2,2 Prozent auf 4,35 Mrd. Euro. Das Wohnbaukreditvolumen legte um 0,8 Prozent auf 2,64 Mrd. Euro zu.

Bilanzsumme auf 2025-Niveau

Die Bilanzsumme lag mit 15,8 Mrd. Euro auf dem Niveau zum Jahresende 2025. „In einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld zeigt sich die Relevanz individueller Beratung. Persönliche Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen bilden einen wesentlichen Schwerpunkt“, so Sparkasse-OÖ-Generaldirektorin Stefanie Christina Huber. „Entscheidend ist bei einem guten Halbjahresergebnis für uns, dass unsere Kunden davon profitieren.“ Klassische Spareinlagen gingen seit Ende 2025 um 9,8 Prozent auf 6,1 Mrd. Euro zurück. Gleichzeitig stiegen die betreuten Kundengelder um 1,5 Prozent auf 20,35 Mrd. Euro.

Neben persönlicher Beratung gewinnt bei der Sparkasse OÖ digitales Banking an Bedeutung. Rund 244.000 Kunden nutzen George monatlich, um 5,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig betreibt die Sparkasse OÖ 110 Standorte mit 20 SB-Filialen.

Prognostisch herrscht bei der Sparkasse vorsichtiger Optimismus. Geopolitische Spannungen, Energiepreise und schwache Investitionsdynamik bleiben Unsicherheitsfaktoren.