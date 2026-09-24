hali investiert 13,5 Mio. Euro in die Zukunft des Standorts Eferding

Bis 2030 investiert hali rund 13,5 Mio. Euro in die Modernisierung seiner Produktion am Standort Eferding. Herzstück des Projekts sind neue Fertigungsanlagen, ein automatisiertes Plattenlager und ein 1200 m² großer Hallenzubau. Die Umsetzung erfolgt in sechs Bauphasen bei laufendem Betrieb, mit dem offiziellen Spatenstich haben jetzt die ersten Baumaßnahmen begonnen. Seit mehr als 80 Jahren entwickelt und produziert hali Möbel in Oberösterreich. Als Teil der österreichischen BGO Holding setzt das Unternehmen mit der Investition ein klares Zeichen für den Produktionsstandort Eferding und schafft die Voraussetzungen für weiteres Wachstum in den kommenden Jahrzehnten.

„Wir investieren bewusst in unseren Standort, weil wir an die industrielle Produktion in Österreich glauben. Gleichzeitig stehen heimische Hersteller unter enormen Kosten- und Wettbewerbsdruck. Gerade bei öffentlichen Ausschreibungen wünschen wir uns, dass neben dem Preis auch Kriterien wie Qualität, Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung stärker gewichtet werden“, sagt Daniel Erlinger, Geschäftsführer von hali.

Moderne Fertigung für neue Geschäftsfelder

Mit der Investition ersetzt hali zentrale Fertigungsanlagen, die nach mehr als 15 Jahren Betriebszeit das Ende ihres Lebenszyklus erreichen. Die neue Anlagentechnologie erhöht Produktivität, Qualität und Materialeffizienz und schafft die Basis für die nächsten Jahrzehnte. Durch optimierte Prozesse können Verschnitt reduziert, Ressourcen geschont und Wartungsaufwände gesenkt werden. Die moderne Fertigung schafft die Voraussetzungen, um die wachsende Produktvielfalt und individuelle Kundenanforderungen künftig noch flexibler und in gewohnt hoher Qualität umzusetzen.

Den Auftakt der insgesamt sechs Bauphasen bildet der 1200 m² große Hallenzubau, dessen Errichtung nun gestartet wurde. Diese Erweiterung des Firmenareals schafft unter anderem den notwendigen Raum für das neue automatisierte Plattenlager und die Neuordnung von Teilen der Produktion. Die neue Infrastruktur verbessert die Materialversorgung und bildet einen zentralen Baustein der modernisierten Fertigung. Die Investition unterstützt gleichzeitig die strategische Weiterentwicklung von hali über den klassischen Büromöbelbereich hinaus. Obwohl das Unternehmen vor allem als Spezialist für moderne Arbeitswelten bekannt ist, entwickelt und produziert hali heute auch individuelle Möbellösungen für Hotels und Beherbergungsbetriebe, Arztpraxen und Gesundheitseinrichtungen, Banken und Beratungszentren sowie öffentliche Einrichtungen. Die moderne Fertigung schafft die technologische Grundlage, um diese Geschäftsfelder künftig weiter auszubauen.

Parallel zur Produktionsmodernisierung investiert hali auch in die Energieinfrastruktur des Standorts. Ein Batteriespeicher mit einer Leistung von einem Megawatt soll überschüssigen Strom aus der bestehenden Photovoltaikanlage speichern, Lastspitzen reduzieren und damit die Energiekosten am Standort senken.

Zu hali