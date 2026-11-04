12 Top-Handwerksbetriebe vor den Vorhang geholt

Die große „OÖ Gewerbe- und Handwerksgala“ gestern Abend im Messezentrum Wels startete mit der Verleihung der 36. OÖ Handwerkspreise. In den vier Kategorien „Innovation & Digitalisierung“, „Kooperation & Teamwork“, „Nachhaltigkeit & Ökologisierung“ und „Tradition & Moderne“ wurden 12 Top-Betriebe aus dem Gewerbe und Handwerk vor den Vorhang geholt.



WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer ging einleitend gemeinsam mit Markus Redl, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der WKOÖ, auf die wirtschaftliche Entwicklung des Jahres ein. „Es war herausfordernd. Es hat gut begonnen und dann kamen die Dämpfer durch die geopolitische Lage. Aber jetzt gibt es wieder gute Signale und erste Erholungszeichen.“ Redl pflichtete bei. „Die anfangs leichte Aufbruchsstimmung ist durch den Iran-Krieg und seine Folgen zerstört worden.“ Aber jetzt sei er wieder optimistisch gestimmt, die allgemeine Erwartungshaltung habe sich in Richtung Zuversicht und Wachstum gedreht. Nichtsdestotrotz brauche es weiter Entlastungen (Bürokratie, Kosten) und weiter Stimulierungen wie die thermische Sanierungsoffensive.



Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner nannte die über 58.000 oö. Gewerbe- und Handwerksbetriebe das Rückgrat jedes starken Wirtschaftslandes und die Garanten für Fachkräfte, Arbeit, Wachstum und Wohlstand. Stefan Sandberger, Generaldirektor-Stv. der Raiffeisenlandesbank OÖ, hob die Parallelen von Gewerbe und Handwerk und seiner Bank, die den „OÖ Handwerkspreis“ seit dreieinhalb Jahrzehnten unterstützt, hervor. Beide stehen für Innovation, sind in den Regionen fest verankert und schaffen so Wohlstand und Beschäftigung vor Ort. CR-Stv. Dietmar Mascher vom Medienpartner OÖN betonte die von vielen unterschätzte Wertigkeit des Gewerbe und Handwerks: „Nichts würde ohne Gewerbe und Handwerk funktionieren.“



123 Einreichungen hat die Jury, bestehend aus Spartenobmann-Stv. Gerhard Spitzbart (Vorsitz), Christian Hable (RLB OÖ), Thomas Obermann (Abt. Wirtschaft und Forschung des Landes) sowie die WKOÖ-Fachjuroren Elke Lumetsberger und Richard Hable bewertet. Der Handwerkspreis, eine Initiative von Raiffeisenlandesbank OÖ (RLB OÖ) und WKOÖ, wird vom Wirtschaftsressort des Landes OÖ unterstützt und seit 1990 vergeben, seit 2011 in vier Kategorien. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert, je 10.000 Euro steuern die RLB OÖ und das oö. Wirtschaftsressort bei. Der 1. Platz erhält 2.500, der 2. Platz 1.500 und der 3. Platz 1.000 Euro.



WKOÖ-Präsidentin Hummer überreichte gemeinsam mit LR Achleitner, Spartenobmann Redl, RLB-Generaldirektor-Stv. Sandberger, OÖN-CR-Stv. Mascher, Juryvorsitzendem Spitzbart sowie den jeweiligen Vertretern der Landesinnungen bzw. Fachgruppen die Handwerkspreise an die 12 Siegerbetriebe des Jahres.

Die Handwerkspreisträger 2026

Kategorie: Innovation & Digitalisierung

1. Preis: Frauscher Bootswerft GmbH & Co KG, Bootsbau, Ohlsdorf, automobile E-Mobilität trifft Bootsbau

2. Preis: Josef Winzer Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Lüftungstechnik, St. Georgen/Attergau, Raumklima- und Feuchtigkeitsregelung für die Getränkeproduktion

3. Preis: Daniel Krieg, Kunststoffverarbeitung (3D-Druck), Aigen-Schlägl, flächenbündige WC-Drückerplatte für durchgängige Wandgestaltung



Kategorie: Kooperation & Teamwork

1. Preis: Stefan Karl Walenta, Blechblasinstrumentenerzeuger, Wilhering, Präzision in Klang und Handwerk

2. Preis: Kraftzentrum Mühlbacher e.U., Lebens- und Sozialberatung, Burgkirchen, Abschlussklar — mentale Stärke für Schüler

3. Preis: Helga Doris Sitz-Bader, Humanenergetikerin, Gallneukirchen, neunRaum — regionales Energiezentrum mit gemeinschaftlichem Nutzungskonzept



Kategorie: Nachhaltigkeit & Ökologisierung

1. Preis: Michaela-Elfriede Köpl, Landschaftsgärtnerin, Attersee, artenreich und wassersparend: Stadtgrün neu gedacht

2. Preis: Gerta Hauser GmbH & Co KG, Trockenausbauer und Maler u. Anstreicher, Linz, moderne Akustik trifft auf historische Bausubstanz

3. Preis: Pecherstorfer GmbH, Tischler, Eferding, mit regionalem Vollholz zum flexiblen Wohnsystem



Kategorie: Tradition & Moderne

1. Preis: Ing. Werner Mistlberger e.U., Tischler, Ried im Traunkreis, vom Grandhotel zur modernen Genussmanufaktur

2. Preis: Florian Josef Aigner, Orthopädieschuhmacher, Frankenburg am Hausruck, orthopädische Maßarbeit im Westernstil

3. Preis: Corinna Feichtinger, Konditorin, Bad Ischl, „The Edible Gallery“ — Kunst, die auf der Zunge zergeht