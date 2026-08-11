Handwerkspreise 2026: Einreichen noch bis 31. August

Seit über 30 Jahren holt die Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Oberösterreich in Kooperation mit ihren Sponsorpartnern Raiffeisenlandesbank OÖ und Wirtschaftsressort des Landes OÖ besondere Leistungen aus Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung vor den Vorhang und zeichnet Betriebe mit den „OÖ Handwerkspreisen“ aus.

Wir möchten Ihre täglichen herausragenden Leistungen sichtbar machen und einer breiten Öffentlichkeit präsentieren.

„Wir möchten Ihre täglichen herausragenden Leistungen sichtbar machen und einer breiten Öffentlichkeit präsentieren“, ruft Markus Redl, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, zum Mitmachen auf. In den folgenden vier Kategorien wird prämiert:



Nachhaltigkeit & Ökologisierung: mit neuen Materialien und Techniken Altes erhalten, Wissen bewahren und weitergeben; Bestehendes in Neues transformieren; ressourcenschonende Produkte und Dienstleistungen; besondere Rücksicht auf Umwelt, Natur und soziales Umfeld

mit neuen Materialien und Techniken Altes erhalten, Wissen bewahren und weitergeben; Bestehendes in Neues transformieren; ressourcenschonende Produkte und Dienstleistungen; besondere Rücksicht auf Umwelt, Natur und soziales Umfeld Innovation & Digitalisierung: neue, zukunftsweisende Projekte und Produkte oder digitale Umsetzungen und Prozesse

neue, zukunftsweisende Projekte und Produkte oder digitale Umsetzungen und Prozesse Kooperation & Teamwork: bereichsübergreifende Zusammenarbeit verschiedenster Professionisten für gemeinsame Projekte und Leistungen

bereichsübergreifende Zusammenarbeit verschiedenster Professionisten für gemeinsame Projekte und Leistungen Tradition & Moderne: klassisches Handwerk, hohe Qualität und perfekte Umsetzung in traditionellen, zukunftsweisenden, kreativen oder außergewöhnlichen Projekten oder Produkten

Die OÖ Handwerkspreise sind mit insgesamt 20.000 Euro dotiert, Raiffeisenlandesbank OÖ und Wirtschaftsressort des Landes OÖ steuern jeweils 10.000 Euro bei. Für die 1. Preise gibt es je 2.500 Euro, für die 2. Preise je 1.500 Euro und für die 3. Preise je 1.000 Euro. Gesucht werden Projekte, die 2025 oder 2026 umgesetzt wurden, unabhängig davon, ob sie aus dem produzierenden oder Dienstleistungsbereich stammen. Teilnahmeberechtigt sind Betriebe mit Stammsitz in OÖ und aktiver Gewerbeberechtigung in der Sparte Gewerbe und Handwerk.



Einreichschluss ist der 31. August.

