Hauser investiert 2,7 Mio Euro in neuen Standort

Der Kühlmöbel- und Kältetechnikspezialist Hauser hat am neuen Standort im Linzer Bezirk Dornach rund 2,7 Millionen Euro in weiteres Wachstum investiert und seine Kapazitäten erweitert. Die neu errichtete Niederlassung umfasst auf rund 1700 Quadratmetern Fläche moderne Büroarbeitsplätze, ein Lager, einen Drive-In-Servicebereich sowie zusätzliche Lehrwerkstätten.

68 Arbeitsplätze sind in dem Neubau untergebracht, hauptsächlich handelt es sich dabei um Arbeitsplätze, die vorher im alten Standort Urfahr untergebracht waren. Die Abteilungen Service, Montage, Vertrieb und Disposition für Österreich sind in dem Neubau vereint. Das internationale Geschäft wird weiterhin unter anderem über den Standort Urfahr abgewickelt.

Zusätzliche Arbeitsplätze und Kapazitäten

„Mit dieser Erweiterung schaffen wir Arbeitsplätze, bauen unsere Kapazitäten für weiteres Wachstum aus und setzen zugleich ein gezieltes Zeichen für die Ausbildung“, sagt Thomas Loibl, Geschäftsführer der Hauser GmbH. Die große Zukunftschance sieht er in der Zunahme der Kühlstrecke, die für mehr Kühlbedarf im Lebensmittelhandel sorgt. „Die Kunden legen immer mehr Wert auf Frische und Qualität", sagt Loibl, „davon profitieren wir."

Das wurde auch von Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer gewürdigt, der die Eröffnung des neuen Standorts persönlich begleitete: „Hauser zeigt sehr konkret, was einen starken Wirtschaftsstandort ausmacht. Ein Unternehmen mit Hauptsitz in Linz, über 1500 Mitarbeitern in 15 Ländern und 80 Jahren Erfahrung investiert weiter in Wachstum, Innovation und moderne, energiesparende Kältetechnik.

Damit werden Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Oberösterreich gesichert und gleichzeitig internationale Märkte bedient. Genau solche Investitionen brauchen wir, wenn wir Österreich wirtschaftlich wieder nach vorne bringen wollen.“

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen laut Loibl 480 Mio. Euro Umsatz, im Vorjahr waren es noch rund 410 Mio. Euro. „Das Wachstum war organisch", so Loibl. Zum 1. März wurde Hauser offiziell Teil der italienischen Epta-Gruppe, die damit einen konsolidierten Jahresumsatz von mehr als zwei Mrd. Euro erreicht und rund 10.000 Mitarbeiter beschäftigt. Epta ist Marktführer in Europa.



