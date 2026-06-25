Konjunkturprognosen bleiben stabil: Hoffnung auf Wirtschaftsaufschwung steigt

Die aktuelle Konjunkturprognose des WIFO sieht für die Industrieunternehmen eine Fortsetzung der seit 2025 begonnenen Erholung. Im Bausektor bleibt diese leider aus, wodurch man sektorbezogen wieder ein Rezessionsjahr erleben wird. Insgesamt bestätigt das WIFO seine Hauptprognose für das reale Wirtschaftswachstum in Österreich von 0,9 Prozent für 2026. Für 2027 wird die reale BIP-Prognose von + 1,3 auf + 1,1 Prozent leicht gesenkt. Die Inflationsrate wird aufgrund der Steigerungen durch den Irankrieg für 2026 bei 3,2 Prozent erwartet.



„Es ist erfreulich, dass die Prognosen wieder positives Wirtschaftswachstum aufweisen. Dieses wird unter anderem durch die Senkung der Lohnnebenkosten von 3,7 auf 2,7 Prozent verstärkt. Wir als Wirtschaftskammer Oberösterreich tragen durch unsere Reformmaßnahmen und die Senkung der Kammerumlage dazu ebenfalls maßgeblich bei“, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. „Die oberösterreichische Wirtschaft benötigt aber weitere Fortschritte beim Bürokratieabbau und der Bereitstellung einer leistbaren Energieversorgung.“



Präsidentin Doris Hummer weiter: „Wenn uns die aktuelle WIFO-Prognose etwas gezeigt hat, dann, dass es auch ein ‚positives Risiko‘ gibt. Um die daraus entstehenden Chancen nutzen zu können, bedarf es langfristiger Strukturreformen. Der erste Schritt bei den Lohnnebenkosten war erst der Anfang. Ziel ist es, die Unternehmen generell vom Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds zu befreien. Zusätzlich muss die Lohnfindung weiter zurückhaltend erfolgen, um notwendige Investitionen in allen Sektoren wieder anzukurbeln.“

