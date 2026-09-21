Aktuelles aus Holzbau und Wirtschaft
Neueste Entwicklungen und Ehrungen verdienter Unternehmer standen am Programm des OÖ Holzbautags 2026
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Rund 90 Holzbau-Unternehmer nahmen am „OÖ Holzbautag | Das Update 2026“ in Marchtrenk teil und diskutierten über aktuelle Entwicklungen im Holzbau. Der Schwerpunkt lag heuer auf den Themen „Eurocode 5 — Evolution oder Revolution“ und „Hoch hinaus. Die Zukunft des Bauens“. Ulrich Hübner vom Fachverband Holzindustrie Österreich gab Einblicke in die zweite Generation des Eurocode 5. Simon Speigner, sps architekten zt gmbh, referierte anschließend über ökologisches und mehrgeschossiges Bauen in Holz- und Hybridbauweise.
Der „OÖ-Holzbautag | Das Update“ wird jährlich von der Landesinnung Holzbau OÖ veranstaltet. Vor allem Holzbau-Meister und Planer erhalten hier einmal im Jahr einen kompakten Überblick über aktuelle Themen im Holzbau. Ausgewiesene Experten berichten über Neuigkeiten in Recht, Normung, Wirtschaft und Technik. „Die Zukunft baut auf (aus) Holz“, freute sich Josef Frauscher, Landesinnungsmeister Holzbau OÖ. „Nehmen wir die Chance an und übernehmen wir Verantwortung für Bauwerke, die über Generationen unsere Städte und Gemeinden prägen werden“, motivierte er.
Unternehmerehrungen: Urkunden und Medaillen für langjährige Selbständigkeit
„Der Holzbau-Meister als Generalunternehmer bietet perfekten Service und alles aus einer Hand, ist modern und traditionsverbunden zugleich. Kein Wissen geht verloren, weil es vom Vater zum Sohn bzw. vom Meister zum Lehrling weitergegeben wird“, unterstrich Frauscher bei der Ehrung langjähriger Mitglieder der oö. Holzbauinnung. Nachstehende Unternehmer bzw. Unternehmen wurden für langjährige Selbständigkeit mit Anerkennungsurkunden und Medaillen ausgezeichnet.
25 Jahre:
Esterbauer Holzbau GmbH, Moosdorf
Hochstöger Gesellschaft m.b.H., Pabneukirchen
Holz Reisecker GmbH & Co KG, Roßbach
R & R Holzbau Ges.m.b.H., Altenberg bei Linz
Rachbauer Bau und Liegenschaft GmbH, Aspach
Reindl Bau GmbH, Mondsee
Franz Schmid Gesellschaft m.b.H., Attnang-Puchheim
30 Jahre:
Josef Brückl, Tumeltsham
Genböck Haus Genböck & Möseneder GmbH, Haag am Hausruck
Hawel Dach GmbH, Gallneukirchen
Mühlviertler Alm Holz, Liebenau
Schachner GmbH, Maria Schmolln
Ing. Reinhard Ludwig Schreckeneder, Engerwitzdorf
Söllradl GmbH, Sattledt
35 Jahre:
Heinzl Holzbau GmbH, Lengau
Herbert Hofmann, Natternbach
40 Jahre:
Jakob Ebner Baugesellschaft mbH, St. Lorenz am Mondsee
45 Jahre:
Weber Bau GmbH, Rohrbach-Berg
50 Jahre:
Baumeister Humer GmbH, Peuerbach
55 Jahre:
Aichinger Bau GmbH, Regau
60 Jahre:
Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H., Scharnstein
70 Jahre:
Maximilian Traussner, Ansfelden
Zenz Holzbau GmbH, Eggelsberg
100 Jahre:
Adolf Freyenschlag, St. Georgen/Walde