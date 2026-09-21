Aktuelles aus Holzbau und Wirtschaft

Rund 90 Holzbau-Unternehmer nahmen am „OÖ Holzbautag | Das Update 2026“ in Marchtrenk teil und diskutierten über aktuelle Entwicklungen im Holzbau. Der Schwerpunkt lag heuer auf den Themen „Eurocode 5 — Evolution oder Revolution“ und „Hoch hinaus. Die Zukunft des Bauens“. Ulrich Hübner vom Fachverband Holzindustrie Österreich gab Einblicke in die zweite Generation des Eurocode 5. Simon Speigner, sps architekten zt gmbh, referierte anschließend über ökologisches und mehrgeschossiges Bauen in Holz- und Hybridbauweise.

© röbl Landesinnungsmeister Josef Frauscher, Referent Ulrich Hübner, Referent Simon Speigner, Geschäftsführer Markus Hofer (v.l.)

Der „OÖ-Holzbautag | Das Update“ wird jährlich von der Landesinnung Holzbau OÖ veranstaltet. Vor allem Holzbau-Meister und Planer erhalten hier einmal im Jahr einen kompakten Überblick über aktuelle Themen im Holzbau. Ausgewiesene Experten berichten über Neuigkeiten in Recht, Normung, Wirtschaft und Technik. „Die Zukunft baut auf (aus) Holz“, freute sich Josef Frauscher, Landesinnungsmeister Holzbau OÖ. „Nehmen wir die Chance an und übernehmen wir Verantwortung für Bauwerke, die über Generationen unsere Städte und Gemeinden prägen werden“, motivierte er.



Unternehmerehrungen: Urkunden und Medaillen für langjährige Selbständigkeit

„Der Holzbau-Meister als Generalunternehmer bietet perfekten Service und alles aus einer Hand, ist modern und traditionsverbunden zugleich. Kein Wissen geht verloren, weil es vom Vater zum Sohn bzw. vom Meister zum Lehrling weitergegeben wird“, unterstrich Frauscher bei der Ehrung langjähriger Mitglieder der oö. Holzbauinnung. Nachstehende Unternehmer bzw. Unternehmen wurden für langjährige Selbständigkeit mit Anerkennungsurkunden und Medaillen ausgezeichnet.



25 Jahre:

Esterbauer Holzbau GmbH, Moosdorf

Hochstöger Gesellschaft m.b.H., Pabneukirchen

Holz Reisecker GmbH & Co KG, Roßbach

R & R Holzbau Ges.m.b.H., Altenberg bei Linz

Rachbauer Bau und Liegenschaft GmbH, Aspach

Reindl Bau GmbH, Mondsee

Franz Schmid Gesellschaft m.b.H., Attnang-Puchheim



30 Jahre:

Josef Brückl, Tumeltsham

Genböck Haus Genböck & Möseneder GmbH, Haag am Hausruck

Hawel Dach GmbH, Gallneukirchen

Mühlviertler Alm Holz, Liebenau

Schachner GmbH, Maria Schmolln

Ing. Reinhard Ludwig Schreckeneder, Engerwitzdorf

Söllradl GmbH, Sattledt



35 Jahre:

Heinzl Holzbau GmbH, Lengau

Herbert Hofmann, Natternbach



40 Jahre:

Jakob Ebner Baugesellschaft mbH, St. Lorenz am Mondsee



45 Jahre:

Weber Bau GmbH, Rohrbach-Berg



50 Jahre:

Baumeister Humer GmbH, Peuerbach



55 Jahre:

Aichinger Bau GmbH, Regau



60 Jahre:

Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H., Scharnstein



70 Jahre:

Maximilian Traussner, Ansfelden

Zenz Holzbau GmbH, Eggelsberg



100 Jahre:

Adolf Freyenschlag, St. Georgen/Walde

