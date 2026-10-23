KI als Gamechanger: WKOÖ bündelt die Kräfte für den industriellen Standort

„Die WKOÖ treibt das Thema Künstliche Intelligenz bereits seit 2019 strategisch voran. Was damals mit ersten Sensibilisierungsmaßnahmen und Pilotprojekten wie einer Webinarreihe ,KI – der Gamechanger, der jedes Business verändert!‘ u.a. mit Sepp Hochreiter als Referenten über drei Jahre mit rund 5000 Teilnehmern begann, hat sich zu einem umfassenden Ökosystem entwickelt, das Theorie und Praxis erfolgreich verzahnt. Ein weiterer Meilenstein ist die Gründung des Hub4000 im Juli. Dieses Projekt ist ein zentrales Anliegen der oberösterreichischen Industrie, die nach konkreten Lösungen für die Umsetzung von KI in der Produktion und Wertschöpfung sucht. Der Hub4000 schließt eine bisherige Lücke im Transferprozess. Er überführt wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in industrielle Anwendungen. Die Eröffnung der AI Sandbox in der Tabakfabrik markiert nun nach der kurzen Gründungsphase des Hub4000 den Start in die Praxis“, sagt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.



Den nächsten großen Schritt geht die WKOÖ mit ,industry.ai‘, das am 19. und 20. Jänner 2027 in Linz stattfindet. Dieses neue Eventformat bringt führende Industrieunternehmen mit ausgewählten nationalen und internationalen AI Transformation Partnern zusammen.

„Gemeinsam verfolgen die Mitglieder des Hub4000 das Ziel, Oberösterreich als führende wirtschaftliche und wissenschaftliche Exzellenzregion für KI national und international nachhaltig zu positionieren und zur Pilotregion für industrielle KI zu entwickeln“

„Unser Anspruch ist, Oberösterreich zu einer führenden europäischen Region für industrielle Künstliche Intelligenz zu machen. Entscheidend ist, dass aus Spitzenforschung konkrete Anwendungen, neue Produkte und zusätzliche Wertschöpfung entstehen. Mit dem Hub4000 schaffen wir dafür eine weitere wichtige Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Wir wollen Künstliche Intelligenz nicht nur erforschen, sondern in unseren Betrieben auf die Straße bringen“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer.

„Künstliche Intelligenz ist eine der größten Zukunftschancen für unseren Wirtschafts- und Industriestandort. Sie wird entscheidend dafür sein, wie wettbewerbsfähig unsere Unternehmen morgen sind.“

„Oberösterreich verfügt über eine außergewöhnlich hohe Dichte an wissenschaftlicher Exzellenz, anwendungsorientierter Forschung und innovativen Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Diese Stärken bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Entwicklung und Anwendung von KI-Technologien. Zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und erfolgreicher industrieller Anwendung liegt jedoch häufig ein langer Weg. Genau hier setzt der Hub4000 an und eröffnet eine AI Sandbox in der Tabakfabrik. Sie bietet eine sichere Umgebung für das Experimentieren, Testen und Validieren innovativer KI- und Humanoide-Robotik-Anwendungen und ermöglicht damit den Projektpartnern eine Zusammenarbeit auf neutralem Raum. Erste Projekte sind in der AI Sandbox bereits am Laufen“, beschreibt Martin Bergsmann, Geschäftsführer des Hub4000.

In der AI Sandbox gibt es keine permanenten Installationen, ein Projektbereich wird temporär für die Dauer des Projekts genutzt. Danach ist er wieder frei für neue Projekte. „Zwischen factory300 und Strada del Startup ist der Hub4000 perfekt positioniert“, so Bergsmann.