Neustart mit Kontinuität bei „Hygge-Wohnen“

Die Marktsituation durch die diversen Krisen und massiven Baupreissteigerungen der letzten Jahre haben die Trio Development GmbH zur Insolvenz gezwungen. Doch für das dahinterstehende Erfolgskonzept „Hygge“ bedeutet dies kein Ende, sondern unter „Hygge-Wohnen“ mit Sitz in Thalheim bei Wels einen strukturierten Neustart. Das Team rund um Knut Drugowitsch (Architektur), Irene Kirchsteiger (Wirtschaft, Recht & Vertrieb) und Maximilian Weiss (Technik & Projektmanagement) hat die Weichen für die Zukunft gestellt.

Besonders erfreulich für Käufer und Partner: Das Vorzeigeprojekt „Hygge Wels Neustadt“ mit insgesamt 29 Wohneinheiten wird reibungslos und in gewohnter Qualität weitergeführt, sodass bereits Ende des Sommers der komplette Rohbau fertiggestellt sein wird.

Weiteres „Hygge-Projekt“ startet in Sipbachzell im Frühjahr 2027

Auch das nächste Projekt steht in den Startlöchern: Für ein Wohnbauprojekt mit neun Einheiten in Sipbachzell wurde von Knut Drugowitsch im letzten Jahr die Einreichung ausgearbeitet und die Baugenehmigung bereits erlangt. Der Baubeginn für die zwischen 61 m² und 129 m² großen Wohnungen ist für das Frühjahr 2027 angesetzt. Der Vertrieb für dieses Projekt erfolgt über die WEG Sipbachzell Errichtungs GmbH. Bei zwei weiteren Projekten hat das Team zudem die Aufträge für die Projektentwicklung bzw. Konsulententätigkeiten für die Einreichung und Realisierung erhalten. Damit ist eine langfristig solide Auftragslage gegeben, die Kontinuität und Stabilität für die Zukunft gewährleistet.

Hygge-Wohnkonzept in zwei unterschiedlichen Varianten

Das Konzept von „Hygge-Wohnen“ wird bei den aktuellen zwei Projekten in unterschiedlichen Produktlinien als voll ausgestattetes Konzept bez. als essenzielle Linie angeboten. Für „Hygge Wels Neustadt“ wird gemeinsam mit dem Maklerbüro die tiefergehende, voll ausgestattete Komfort-Philosophie umgesetzt. „Hygge“ steht hier für weit mehr als nur eine Eigentumswohnung, es verbindet skandinavische Gemütlichkeit, Gelassenheit und Geborgenheit mit moderner Architektur. Natürliche Materialien wie Holz schaffen ein angenehmes Raumklima. Großzügige Balkone, Terrassen, begrünte Außenanlagen und gemeinschaftliche Begegnungszonen vermitteln das Gefühl, in einer kleinen Ferienanlage zu wohnen. Es schafft Raum für soziale Kontakte im gemeinschaftlichen Miteinander. Ein nachhaltiges und spezifisches Mobilitätskonzept mit extrabreiten Laubengängen, Fahrradlift, E-Bikes und E-Lastenrädern fördert umweltbewusstes Wohnen in zentraler Lage. Das Projekt in Sipbachzell basiert zwar auf derselben Grundphilosophie (Gemütlichkeit, Fokus auf Lebensqualität), ist jedoch als „Hygge Essential“ konzipiert, also die auf das Wesentliche fokussierte und kompaktere Variante des Wohnkonzepts (ohne die oben genannten großflächigen Gemeinschafts- und Mobilitäts-Zusatzfeatures wie Fahrradlifte oder E-Lastenräder).

Zu „Hygge-Wohnen“