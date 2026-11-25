Unter dem Motto „NEXT RESPONSIBILITY – Was das Morgen von uns erwartet“ brachte das FORUM IC 2026 gestern abend im Haus der Wirtschaft der WKOÖ internationale Zukunftsperspektiven mit oberösterreichischer Praxis zusammen.

Zukunft entsteht nicht von selbst. Sie braucht Menschen und Unternehmen, die Chancen erkennen und Verantwortung übernehmen. Für Spartenobmann Christoph Schumacher steht fest: „Die Informations- und Consulting-Wirtschaft begleitet den Wandel nicht nur, sondern gestaltet ihn aktiv mit.“

Verantwortung für die Zukunft des Standorts Oberösterreich zu übernehmen, bedeutet auch, auf das Know-how in der Region zurückgreifen. „Die digitale Nahversorgung und Souveränität wird angesichts von Abhängigkeiten und Sicherheit immer wichtiger“, sagt Schumacher. Die Unternehmen der Informations- und Consultingwirtschaft liefern Know-how und Dienstleistungen, die Innovation ermöglichen und Betriebe zukunftsfit machen. Auch im Bereich der digitalen Infrastruktur gibt es in unserem Land zahlreiche heimische Anbieter. So finden beispielsweise im Austrian Cloud Atlas Auftraggeber etwa heimische Anbieter von Rechenzentren und Cloud-Infrastrukturen. Heimische Anbieter sind eingeladen, sich dort einzutragen.

© Ness Rubey

Drei Blicke auf das Morgen

In Zusammenarbeit mit dem Ars Electronica Festival bot das FORUM IC den Teilnehmenden „Exclusive Views“ auf aktuelle zentrale Herausforderungen des technologischen Wandels. Drei internationale Experten brachten ihre Perspektiven ein: der Quantenexperte Tommaso Calarco, die KI-Unternehmerin Archana Prasad und der Robotikforscher Dennis W. Hong. Ihre gemeinsame Botschaft: Technologischer Fortschritt braucht neben Innovation auch bewusste Entscheidungen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Die Impulse der drei Experten sind in voller Länge auf der Website des FORUM IC abrufbar: forum.ic.at

Oberösterreich bringt die Zukunft in die Praxis

Moderator Gerhard Kürner vertiefte die internationalen Perspektiven mit drei Gästen aus Oberösterreich: Rene Zeilinger, Gründer und CEO von headwAI, Julia Zukrigl von Intanumba Labs sowie Clemens G. Wiesinger vom Klinikum Wels-Grieskirchen, wo robotergestützte Medizin bereits zum klinischen Alltag gehört.

Dass der tatsächliche Mehrwert beim Einsatz von KI im Fokus stehen sollte, darin waren sich alle drei Gäste einig. „Viele Unternehmen machen den Fehler, bei der Suche nach Effizienz ihre eigenen Kernkompetenzen zu rationalisieren. Bevor KI zum Einsatz kommt, sollte daher immer die Frage stehen: Was macht das Unternehmen für seine Kunden erfolgreich? Warum entscheiden sie sich für seine Produkte oder Dienstleistungen? Und wie kann KI dabei helfen, diese Stärken weiter auszubauen?“, so Julia Zukrigl. Rene Zeilinger rät Unternehmen zudem, beim Einsatz von KI nicht ausschließlich an Automatisierung zu denken, sondern auch die Entstehung völlig neuer Geschäftsfelder durch KI in Betracht zu ziehen.

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Seine Erfahrungen beim Arbeiten mit Operationsrobotern teilte Clemens Wiesinger: „Weiterentwicklungen des Roboters haben dann einen Mehrwert, wenn sie für den Patienten einen Vorteil während und nach der Operation bringen. Die Entscheidung, was der Roboter am Patienten macht, liegt ganz klar beim Menschen. Für die Patienten ist es ganz wichtig, zu wissen, dass ein Mensch den Roboter steuert.“

Den emotionalen Aspekt betont auch Zukrigl: „Früher ging es lediglich um die Benutzung von Apps oder Gadgets. Jetzt aber verändert die KI unsere Identität im Beruf. Diesen Aspekt nicht zu übergehen, ist eine Verantwortung der Unternehmen.“

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Verantwortung schafft Wirtschaft

Die Sparte Information und Consulting der WKO Oberösterreich unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe dabei, die Zukunft verantwortungsvoll zu gestalten und die dafür nötigen Kompetenzen aufzubauen.

Im Jahr 2027 bieten die Sparte und ihre Fachorganisationen ihren Mitgliedern im Rahmen der IC Akademie rund 75 geförderte, branchenspezifische Weiterbildungsseminare an. Das Angebot hilft Unternehmerinnen, Unternehmern und ihren Teams, Wissen aufzufrischen, neue Kompetenzen zu erwerben und das Gelernte im eigenen Betrieb anzuwenden.







