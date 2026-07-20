Im Einsatz für die Linzer Unternehmen

Die besten Ideen entstehen dort, wo Menschen anpacken, Verantwortung übernehmen und Chancen erkennen. Genau das zeichnet die Linzer Unternehmerinnen und Unternehmer aus. Mit Innovationskraft, Mut und Einsatz machen sie Linz Tag für Tag zu einem der attraktivsten Wirtschaftsstandorte Österreichs – und zu einer Stadt, die Zukunft gestaltet.



Für die Unternehmen im Einsatz

Die WKO Linz-Stadt bringt die Anliegen der Wirtschaft mit über 300 Stellungnahmen und Begutachtungen pro Jahr aktiv in politische und administrative Entscheidungsprozesse ein, beantwortet täglich zahlreiche Serviceanfragen und organisiert jährlich rund 30 Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.



Neben Service und Beratung engagiert sich die WKO Linz-Stadt aktiv für die Weiterentwicklung des Wirtschafts-standorts. Eine leistungsfähige Infrastruktur, eine attraktive Innenstadt, moderne Mobilitätslösungen und unternehmer-freundliche Rahmenbedingungen sind entscheidende Voraussetzungen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.



Mit Initiativen wie dem Linz City Ring, der Einkaufsstraßenbetreuung sowie zahlreichen Veranstaltungs- und Netz-werkformaten trägt die WKO Linz-Stadt dazu bei, die Attraktivität des Standorts weiter zu stärken.



Herausforderungen für die Wirtschaft

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz eröffnen neue Chancen, gleichzeitig stellen hohe Kosten, Fachkräftemangel und zunehmende Bürokratie viele Betriebe vor große Herausforderungen. Die WKO Linz-Stadt unterstützt ihre Mit-gliedsunternehmen dabei mit Beratung, Förderinformationen, Netzwerkveranstaltungen und Weiterbildungsangeboten zu Zukunftsthemen wie Digitalisierung, KI und nachhaltiger Unternehmensentwicklung.



„Die Linzer Unternehmen beweisen tagtäglich Leistungsbereitschaft, Innovationskraft und Mut“, betont Klaus Schobesberger, Obmann der WKO Linz-Stadt. „Gerade in herausfordernden Zeiten investieren sie in neue Technologien, bilden Fachkräfte aus und gestalten die Zukunft des Standorts aktiv mit.“



„Unser Ziel ist es, Unternehmen rasch, kompetent und praxisnah zu unterstützen und gleichzeitig ihre Interessen gegenüber Politik und Verwaltung konsequent zu vertreten“, sagt Bezirksstellenleiter Peter Polgar.





Klartext: Das braucht die Linzer Wirtschaft



1. Weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungen

Digitale Verfahren und raschere Betriebsanlagenverfahren schaffen Planungssicherheit und ermöglichen Investitionen.



2. Mehr Park-&-Ride und intelligente Verkehrslenkung

Ein modernes Verkehrs- und Parkleitsystem sorgt für bessere Erreichbarkeit von Betrieben, Innenstadt und Arbeitsplätzen.



3. Entlastung für Innenstadtbetriebe

Wer investiert, Arbeitsplätze schafft und zur Belebung der Innenstadt beiträgt, soll durch niedrigere Gebühren unterstützt werden.



4. Mehr Sauberkeit und Aufenthaltsqualität

Eine gepflegte Stadt stärkt Handel, Gastronomie, Tourismus und das positive Erscheinungsbild von Linz.



Die Linzer Wirtschaft hat enormes Potenzial. Mit starken Unternehmen, engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern sowie einer verlässlichen Interessenvertretung bleibt Linz auch in Zukunft ein Standort, an dem Innovation, Lebensqualität und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen.

