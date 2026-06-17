Indien: auf der Überholspur mit viel Luft nach oben

Indien zählt zu den dynamischsten Märkten weltweit und entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Partner für die heimische Wirtschaft. Mit und 1,43 Mrd. Einwohnern und einem BIP-Plus von über 6 Prozent jährlich gehört Indien zu den am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaften. Prognosen sehen das Land bis 2030 bereits als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Entscheidend für den Markt­erfolg in Indien bleiben lokale Netzwerke, langfristige Strategien und Marktverständnis.

Die wirtschaftliche Transformation ist klar politisch gesteuert. Programme wie „Make in India“, „Digital India“ und der „Gati Shakti Masterplan“ bündeln Infrastrukturprojekte im Volumen von mehreren 100 Mrd. Euro. Allein im Verkehrssektor investiert Indien massiv, etwa in den Ausbau von Dedicated Freight Corridors (über 3000 km), Metroprojekten in mehr als 20 Städten oder Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Parallel wächst eine konsum­freudige Mittelschicht. In wenigen Jahren werden bis zu 400 Mio. Menschen zur einkommensstarken Konsumentengruppe zählen. Bereits heute ist Indien einer der größten Märkte für Maschinenbau, Automobilproduktion und Industrieanlagen.

Für exportorientierte Betriebe bieten sich konkrete Chancen: im Umwelt- und Energiesektor durch steigende Anforderungen an Abfallmanagement und Kreislaufwirtschaft, im Mobilitätsbereich durch den massiven Ausbau von Bahn- und Metroinfrastruktur sowie im Maschinen- und Anlagenbau durch die Industrialisierungsoffensive. Bei einem bilateralen Handelsvolumen von zuletzt rund 3 Mrd. Euro zwischen Österreich und Indien gibt es noch viel Potenzial. Zusätzliche Dynamik wird durch das geplante EU-Indien-Freihandelsabkommen erwartet. Summa sumarum gibt es noch viel Luft nach oben.

Entscheidend für den Markt­erfolg in Indien bleiben lokale Netzwerke, langfristige Strategien und Marktverständnis. Dabei unterstützt die Außenwirtschaft Austria aktiv vor Ort. Beim Forum Indien am 30. Juni in Linz gibt es die Gelegenheit, sich über Marktchancen und Erfolgsstrategien zu informieren.



Konkrete Marktzugänge bieten 2026 weiters:

Wirtschaftsmission Umwelttechnologie mit IFAT Mumbai (7. bis 9. 9.), Mumbai & Chennai

Wirtschaftsmission Schienenverkehr (16. bis 19. 11.), Mumbai, Hyderabad & New Delhi

Zukunftsreise in Indiens Technologie- und Innovationsökosystem (16. bis 20. 11.), Bangalore & New Delhi)



