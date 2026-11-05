ineo-Gala für 200 Lehrbetriebe

Freude und Stolz waren kürzlich in der Welser Messe bei jenen 200 Betrieben zu spüren, die für ihr Engagement in der Lehrlingsausbildung auf die große Bühne geholt wurden. Sie standen dort im Rampenlicht, weil sie für eine erstklassige Ausbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen.

© cityfoto.at/Pelzl-Mairwöger Goldene Ehrennadel für herausragendes Engagment in der Lehrlingsausbildung: Gerold Royda (li.) gestaltet seit 2009 als Bundesausbildungsexperte und -referent die Ausbildung in der österreichischen Gastronomie maßgeblich mit und wurde dafür bei der ineo-Gala von WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak.

Über 1000 ineo-Betriebe

„Die ineo-Betriebe sind es, die sich besonders für Lehrlinge und damit für die Fachkräfte von morgen engagieren“, betonte WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak. 19 Ausbildungsbetriebe wurden heuer erstmals mit mit dem ineo-Lehrbetriebsgütesiegel ausgezeichnet. Rund weitere 180 Unternehmen haben das ineo-Siegel schön öfters erhalten und wurden erneut zertifiziert. Verliehen wird das Gütesiegel von der Wirtschaftskammer OÖ seit 2013. In Summe gibt es bereits 1134 ineo-Betriebe, was einem Viertel aller Unternehmen entspricht, die in OÖ Lehrlinge ausbilden.

Hohe Qualitätskriterien

ineo steht für die vier Kernbotschaften der Lehrlingsausbildung, nämlich ‚innovativ‘, ‚nachhaltig‘, ‚engagiert‘ und ‚orientiert‘. Die Zertifizierung erfolgt freiwillig, wobei nur jene Betriebe diese Auszeichnung erhalten, die nachweislich die hohen Qualitätskriterien in der Lehrlingsausbildung erfüllen.



