Installateure - Unternehmerehrungen

Rund 80 Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker aus ganz Oberösterreich informierten sich kürzlich beim Tag der Installateure bei der Firma HARGASSNER in Weng im Innkreis über die aktuellen Themen der Branche. Nach einer Führung durch die modernen HARGASSNER-Produktionsstätten folgten praxisrelevante Vorträge wie „Normgerechte Aufstellung von Wärmepumpen mit brennbaren Kältemitteln“, „Aktuelles zur Heizungs- und Klimaanlagendatenbank“ sowie „Aktuelles aus Normen und Technik“. Den Abschluss bildete diesmal ein besonderes Highlight: Der Kabarettist Michael Bauer, auch bekannt als Heidelbeerhugo, hat die Teilnehmer mit einem Auszug aus seinem Programm bestens unterhalten.



Markus Redl, Innungsmeister der oö. Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker sowie Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, berichtete unter anderem über laufende Projekte auf Landes- und Bundesebene zur Unterstützung der Betriebe rund um Lehrlingssuche und Berufsqualifikation sowie aktuelle Serviceleistungen für Mitglieder.



Ehrung langjähriger Mitglieder

Schlusspunkt war die Auszeichnung von Mitgliedsbetrieben für langjährige Selbständigkeit. Landesinnungsmeister Markus Redl gratulierte und überreichte folgenden Unternehmen Urkunde und Medaille:



ECKMAIR Consulting & Counseling GmbH aus Ohlsdorf (25 Jahre)



© Laresser Ehrung Firma ECKMAIR Consulting & Counseling GmbH (v. l.): Innungsgeschäftsführer Christoph Stoiber, Dagmar Theresia Eckmair, Horst Stefan Eckmair, Landesinnungsmeister Markus Redl

Thumfarth GmbH aus Freistadt (30 Jahre)



© Laresser Ehrung Firma Thumfarth GmbH (v. l.): Innungsgeschäftsführer Christoph Stoiber, Karl Thumfarth, Landesinnungsmeister Markus Redl

Günther Kaltenbrunner aus Pucking (30 Jahre)



© Laresser Ehrung Kaltenbrunner (v. l.): Innungsgeschäftsführer Christoph Stoiber, Günther Kaltenbrunner, Landesinnungsmeister Markus Redl