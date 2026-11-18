Wie spannend und vielseitig eine Ausbildung in der Informationstechnologie sein kann, zeigte die Fachgruppe UBIT gemeinsam mit der Berufsschule Linz 2 auf der diesjährigen Messe „Jugend & Beruf“ in Wels.



Im Mittelpunkt standen IT-Lehrlinge, die den interessierten Jugendlichen praxisorientierte Einblicke in ihre Ausbildung und den Berufsalltag ermöglichten – von der Applikationsentwicklung (Coding) über die IT-Systemtechnik bis hin zur Betriebstechnik.



„Der direkte Austausch mit den Jugendlichen zeigt uns jedes Jahr, wie vielseitig, praxisnah und zukunftsorientiert die duale IT-Ausbildung ist. Viele der Messebesucher treffen wir schon bald als unsere Schüler wieder“, erklärt Oliver Kamberger, Lehrer an der BS Linz 2.



Berufsschule und Fachgruppe ziehen an einem Strang

Der glückliche Gewinner des diesjährigen Gewinnspiels, an dem rund 270 Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben, ist Paul Rockenschaub. Er besucht derzeit die Mittelschule in Freistadt und durfte sich über ein neues iPad freuen. Dieses wurde ihm in der Berufsschule in Linz überreicht. Dort konnte er nicht nur seinen Gewinn entgegennehmen, sondern auch gleich spannende Einblicke in den Lehrberuf Informationstechnologie gewinnen.



„Wenn aus den jugendlichen Messebesuchern bald unsere Berufsschülerinnen und -schüler werden, zeigt sich, was gute Zusammenarbeit leistet. Berufsschule und Fachgruppe ziehen hier seit Jahren an einem Strang – verlässlicher, praxisnäher und positiver geht Berufsorientierung nicht“, so Markus Roth, Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT).



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