Geballte Holzkompetenz von J. u. A. Frischeis in St. Florian

Der neue Standort vereint auf rund 48.000 m² Lager, Logistik, Bearbeitung, Schauraum und moderne Arbeitswelten und übernimmt eine zentrale Rolle in der Versorgung des holzverarbeitenden Gewerbes in Österreich und darüber hinaus. Er ersetzt die bisherigen Niederlassungen in Wels und Linz und wurde gezielt für die Anforderungen moderner Holzverarbeitung, steigender Kundenansprüche sowie künftiger Marktanforderungen entwickelt. Herzstück des Standorts ist ein vollautomatisiertes Etagenlager für Plattenwerkstoffe, das als österreichisches Zentrallager für die Versorgung von Handwerk, Industrie und Handel dient.

Neue Standards

„Mit St. Florian eröffnen wir nicht nur einen neuen Standort. Wir schaffen eine Infrastruktur, die unsere Kunden über Jahrzehnte hinweg unterstützen wird und neue Standards setzt. Die Investition steht für unsere Überzeugung, dass leistungsfähige Logistik, hohe Warenverfügbarkeit und umfassende Serviceleistungen entscheidende Erfolgsfaktoren für das Handwerk und die verarbeitende Industrie sind.

St. Florian ist ein klares Bekenntnis zum Werkstoff Holz, zum Wirtschaftsstandort Österreich und zu unseren Kunden“, sagt David Brenner, Vorstand der JAF Gruppe und Geschäftsführer von JAF Österreich.

Investition in die Zukunft

Mit einem Investitionsvolumen von rund 32 Mio. Euro in zwei Bauphasen zählt St. Florian zu den größten Investitionen der JAF Gruppe. Durch die unmittelbare Anbindung an das hochrangige Verkehrsnetz, die hohe Automatisierung und die zentrale Funktion als österreichweites Zentrallager für Plattenwerkstoffe schafft JAF zusätzliche Versorgungssicherheit und verkürzt Reaktions- und Lieferzeiten für Kunden in Österreich und den angrenzenden Regionen. Mit rund 150 Arbeitsplätzen ist der Standort nach der JAF-Niederlassung samt Unternehmenszentrale in Stockerau der größte Holzhandelsstandort Österreichs.

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