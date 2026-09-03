Neue Potenziale am Arbeitsmarkt erkennen und nutzen

Der Fachkräftemangel stellt Unternehmen zunehmend vor große Herausforderungen. Umso wichtiger wird es, neue Potenziale am Arbeitsmarkt zu erkennen und zu nutzen. Genau hier setzte die inklusive Job- und Infomesse „meet&match“ an, die in der WKOÖ stattfand. Unternehmen trafen auf motivierte Arbeitssuchende und konnten dabei ganz ohne klassische Bewerbungssituationen deren Persönlichkeit, Interessen und Fähigkeiten kennenlernen.

Der Erfolg der Veranstaltung lag in ihrer Doppelfunktion. Während das bewährte „meet&match“-Format es Arbeitgebern ermöglichte, über formale Lebensläufe hinaus Persönlichkeit und Motivation der Kandidaten, Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, zu erleben, lieferten Experten des NEBA Betriebsservice OÖ und des AMS die notwendige Basis für die Umsetzung. Die teilnehmenden Betriebe zeigten sich überrascht, wie niedrigschwellig die Unterstützung ist. Von der individuellen Arbeitsplatzgestaltung über finanzierte Arbeitserprobungen bis hin zur laufenden Begleitung: Die Hürden für eine Einstellung wurden durch die intensiven Beratungen vor Ort abgebaut. Die Botschaft war klar: Inklusion ist kein Risiko, sondern ein gut begleiteter Prozess.

„Der Fachkräftemangel wird in den nächsten Jahren eine unserer größten Herausforderungen sein. Wir können es uns nicht leisten, Talente zu übersehen, nur weil wir die Rahmenbedingungen und Unterstützungsmöglichkeiten nicht kennen. Diese Messe war mehr als ein Recruiting-Event, sie war eine Wissensbörse. Wer informiert ist und die vorhandenen Unterstützungsangebote kennt, kann neue Mitarbeiter gezielt gewinnen“, sind sich Jürgen Kapeller, Obmann der WKO Linz-Land, Klaus Schobesberger, Obmann der WKO Linz-Stadt, und Sabine Lindorfer, Obfrau der WKO Urfahr-Umgebung, einig.

Interessen, Fähigkeiten und Motivation im Fokus

Das Besondere an „meet&match“ ist der persönliche Kontakt. „Mit ,meet&match‘ wird Recruiting neu gedacht. Statt Lebensläufen und formalen Qualifikationen stehen die Menschen mit ihren Interessen, Fähigkeiten und ihrer Motivation im Fokus. So werden Potenziale sichtbar, die in klassischen Bewerbungsverfahren oft unentdeckt bleiben“, erklärt Claus Jungkunz, Leiter des NEBA Betriebsservice OÖ. Die inklusive Job- und Infomesse 2026 hat bewiesen, dass Sensibilisierung und Recruiting Hand in Hand gehen müssen. Die positive Resonanz der teilnehmenden Unternehmen bestätigt, dass die Erschließung neuer Talent-Potenzialgruppen nicht nur sozial wünschenswert, sondern ökonomisch unverzichtbar ist.