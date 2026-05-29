Jungunternehmer:innen Frühstück in der WKO Grieskirchen

Nach dem regionalen Bio-Frühstück – liebevoll zubereitet von Lia Schörgendorfer von „Lias Biotreff“ – eröffneten Günther Baschinger, Obmann der WKO Grieskirchen und Moderator Hans Moser, Leiter der WKO Grieskirchen, das Jungunternehmer:innen-Frühstück mit einem Überblick über die regionale Unternehmerlandschaft.

Hans Peter Mittermayr, Gründerberater der WKO Grieskirchen, stellte die wichtigsten Leistungen und Services der WKO Grieskirchen kompakt und praxisnah vor. Ein Highlight war die Gesprächsrunde unter dem Motto „Was ich gerne früher gewusst hätte“. Die erfahrenen Unternehmer:innen Paulina Boje-Kueß vom Friseursalon „Schnittgefühl“ und Willi Sickinger vom Motel „Schlafraum“ gaben ehrliche Einblicke in ihre Gründungs- und Unternehmerjahre – mit Anekdoten, Herausforderungen und wertvollen Lektionen.

Den fachlichen Abschluss bildete der Vortrag von Alexander Stockinger, Gründer- und Förderexperte der WKO Oberösterreich, zum Thema „Das verflixte 3. Jahr“. Er zeigte auf, welche Herausforderungen in dieser kritischen Phase auf junge Unternehmen zukommen und wie man sie erfolgreich meistern kann.

© WKO Grieskirchen

Im Anschluss blieb genügend Zeit für Fragen, Austausch und Networking – im informellen Rahmen, der den Geist der Veranstaltung widerspiegelte: Nähe, Offenheit und gemeinsames Lernen.

Mit dem Jungunternehmer:innen-Frühstück unterstreicht die WKO Grieskirchen ihr Engagement als zuverlässiger, regionaler Partner für alle, die bereits gewerblich selbstständig sind oder dies planen.

Foto oben v. l.: Willi Sickinger, Paulina Boje-Kueß, Günther Baschinger. © WKO Grieskirchen

