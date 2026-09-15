100 Jahre Autohaus Lang

Auf Antrag der WKO Grieskirchen, unterstützt von der Sparte Gewerbe und Handwerk der WKOÖ, wurde das Autohaus Lang in Haag/H. mit der Jubiläumsmedaille und Ehrenurkunde der WKOÖ., unterzeichnet von Präsidentin Doris Hummer und Direktor Gerald Silberhumer, zum 100-jährigen Firmenjubiläum ausgezeichnet. Natürlich feierten auch die Standorte Grieskirchen und Ried/I. kräftig mit!

Anlässlich der 100-Jahres-Feier wurde die hohe Auszeichnung von WKO Grieskirchen Obmann Günther Baschinger und WKO-Leiter Hans Moser überreicht. Bei diesem besonderen Firmenevent konnten die Familien Lang und Lemberger die Festgäste mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm und kulinarischer Vielfalt begeistern.

Auch viele Familienmitglieder, Freunde der Unternehmer und viele Kundinnen und Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter waren zum Firmenfest gekommen und freuten sich mit den Geehrten über die große Wertschätzung der regionalen Wirtschaftsvertretung.

„Unsere Firma zeichnet seit jeher eine klare Vision, Weitblick und strategische Ausrichtungen aus. Wir freuen uns über das gesunde Wachstum trotz vielfältiger Herausforderungen. Stolz sind wir auf unsere familiäre Unternehmenskultur und die starke Wertebasis. Wir beschäftigen an den Standorten aktuell mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“, sind Günther Lang und Alois Lemberger seitens der Geschäftsführung sehr stolz.

„Dieser familiengeführte Leitbetrieb an drei Standorten sorgt dafür, dass unsere Regionsmarke „Grieskirchen, der Bezirk, in dem das Handwerk Weltruf hat!“, nachhaltig weit über die Bezirksgrenzen voll zur Geltung kommt! Wir sind sehr stolz auf unsere Vorzeigebetriebe, diese stehen für Regionalität, Qualität und Innovation. Sie tragen mit sehr viel Herz und Mut dazu bei, dass das Image der Unternehmen wieder steigt“, sind sich Günther Baschinger und Hans Moser einig.

Am Foto v. l.: Hans Moser, Günther Baschinger, Günther Lang jun., Barbara Lang, Günther Lang sen., Christel Lang, Alois Lemberger, Elke Lemberger