Jubiläumsmedaille in Gold für Firma Obermoser in Alkoven

Auf Antrag der WKO Eferding, unterstützt von der Sparte Gewerbe und Handwerk der WKOÖ, wurde die Firma Obermoser GmbH in Alkoven mit der Jubiläums-medaille in Gold und der Ehrenurkunde der WKO OÖ, unterzeichnet von Präsidentin Doris Hummer und Direktor Gerald Silberhumer, ausgezeichnet. Anlässlich der 85-Jahres-Feier des Betriebs wurde die Auszeichnung von WKO Eferding Obmann Tobias Luger überreicht.

Bei dem Firmenevent begrüßten Geschäftsführer Christian Mimra und Marlene Mimra, die die Firmenfeier organisierte, viele Gäste. Alle in der Geschäftsführung tätigen Familienmitglieder, zahlreiche Geschäftspartner, Kunden, Lieferanten und viele Mitarbeiter folgten der Einladung und freuten sich mit den Geehrten über die große Wertschätzung der regionalen Wirtschaftsvertretung.

© Maringer

Die Firma Obermoser GmbH ist führender Hersteller im Bereich Erdung und Blitzschutz und produziert seit 1941 Metallprodukte höchster Qualität. Derzeit sind 80 Mitarbeiter an vier Standorten beschäftigt. Erst 2023 wurde am Standort Alkoven das neue Bürogebäude mit Lager- und Produktionshalle in Betrieb genommen. Die Produkttiefe konnte dadurch erhöht, die Weiterverarbeitung am gleichen Standort umgesetzt und CO² durch die kürzeren Transportwege eingespart werden.

„Wir sind sehr stolz auf unsere regionalen Leitbetriebe, diese stehen für Regionalität, Qualität und Innovation. Sie tragen mit sehr viel Herz und Mut dazu bei, dass das Image der Unternehmen wieder steigt!“, betonte Tobias Luger, voll des Lobes für das in 4. Generation geführte Familienunternehmen.