Beim ersten Jungunternehmer:innen-Frühstück der WKO Linz-Stadt nutzten zahlreiche junge Unternehmerinnen und Unternehmer die Gelegenheit, sich zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und wertvolle Einblicke für ihren Unternehmensalltag zu gewinnen. Bei der Begrüßung betonte Bezirksstellenobmann Klaus Schobesberger die Bedeutung eines starken Netzwerks und einer verlässlichen Interessenvertretung in den ersten Jahren der Selbständigkeit.



Bezirksstellenleiter Peter Polgar und Leiter des WKOÖ Gründer- und Förderservice Klaus Madlmair gaben einen kompakten Überblick über zentrale Service- und Unterstützungsangebote der WKO – von Gründungsberatung über Förderungen bis zu Weiterbildungs- und Netzwerkformaten.



Ein spannender Programmpunkt war die Gesprächsrunde „Was ich gerne früher gewusst hätte“, in der Unternehmer Moritz Weibold, Gründer der Softwarebude OG, offen und authentisch über Herausforderungen, wichtige Entscheidungen und Learnings aus der Gründerzeit sprach.



„Gerade die Möglichkeit, von den Erfahrungen anderer zu lernen und sich frühzeitig ein starkes Netzwerk aufzubauen, ist für junge Unternehmerinnen und Unternehmer von unschätzbarem Wert“, betonte auch Bernhard Aufreiter, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Linz-Stadt, der die Benefits der Jungen Wirtschaft vorstellte.



Beim abschließenden Netzwerken nutzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die offene Atmosphäre für intensiven Austausch und neue Kontakte. Mit dem Format stärkt die WKO Linz-Stadt ihre Rolle als regionaler Partner für Gründer und Jungunternehmer und setzt Impulse für nachhaltigen Unternehmenserfolg.

