Junior-Unternehmer mit 5 Euro Eigenkapital

Einen spannenden Einblick in die Welt der Wirtschaft erlebten im heurigen Schuljahr die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen in der Volksschule Bruck: Sie machten beim Projekt „Junior Mini Company“ mit und gründeten mit 5 Euro Eigenkapital ihr eigenes Unternehmen. Die Aktion war Teil des Junior-Company-Programms und wird von der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft der Wirtschaftskammer OÖ (VWG) organisiert. Österreichweit beteiligen sich im laufenden Schuljahr 18 Schulklassen an dem Programm.





Von der Geschäftsidee bis zur Produktion

Gemeinsam entwickelten die Kinder Geschäftsideen, planten ihre Produkte und organisierten die Herstellung. Dabei lernten sie, wie wichtig Werbung, Marketing und eine durchdachte Preisgestaltung für den Erfolg eines Unternehmens sind.



Verkaufserfolg beim Elternsprechtag

Der Höhepunkt des Projekts war der Verkauf der selbst hergestellten Produkte wie Gewürze, Kosmetika und Stofftaschen am Elternsprechtag. Dank des großen Engagements aller Beteiligten war die Aktion ein voller Erfolg: Die junge Firma erzielte einen beachtlichen Gewinn.

