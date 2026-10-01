Jungunternehmer:innenpreis 2026 verliehen

Alle Fotos vom Jungunternehmer:innenpreis: https://www.cityfoto.at/content/de/fotogalerie/18274

„Junge Selbständige sind für die oberösterreichische Wirtschaft und Gesellschaft von enormer Bedeutung. Mit Mut, Kreativität und ausgeprägtem Unternehmergeist treiben sie den Fortschritt im Land aktiv voran und tragen maßgeblich zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in Oberösterreich bei“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer angesichts der lebendigen und dynamischen Unternehmensszene im Land. Alleine innerhalb des ersten Halbjahres 2026 haben sich 3699 Menschen für die Selbständigkeit entschieden und sich damit ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Die Junge Wirtschaft OÖ (JWOÖ) ist die Heimat für rund 30.000 junge Selbständige und ehrt mit dem „Jungunternehmer:innenpreis“ jährlich erfolgreiche Betriebe für ihre hervorragenden Leistungen.

Florian Baumgartner, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft in Oberösterreich, betont: „Mit dem ‚Jungunternehmer:innnenpreis‘ zeichnen wir bewusst aufstrebende und junge Unternehmen aus, weil sie für neuen Wind in der oberösterreichischen Wirtschaft sorgen. Der Spirit dieser Leistungsträgerinnen und -träger soll gezeigt werden und andere junge Selbständige motivieren und anstecken.“

© Die Funktionärinnen und Funktionäre der Jungen Wirtschaft OÖ © Cityfoto Pelzl

135 Einreichungen für den „Jungunternehmer:innenpreis“

In diesem Jahr gingen insgesamt 135 Bewerbungen aus einem vielfältigen Branchenspektrum ein. „Die Unternehmen zeigten die ganze Bandbreite der Jungen Wirtschaft – von digitalen Start-ups und Tourismusbetrieben bis hin zu Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen“, so Baumgartner. Pro Kategorie – Raketenstarter, Regionenrocker und Werteschöpfer – wurden jeweils drei Preisträ-ger geehrt. Insgesamt freuen sich somit neun junge Unternehmen über die begehrte Auszeichnung und ein Preisgeld.

Neu ist heuer die Kategorie „Werteschöpfer“. Sie wurde geschaffen, um kleine wertvolle Betriebe mit bis zu vier Mitarbeitern vor den Vorhang zu holen und diese gezielt auszuzeichnen.





Das sind die Gewinner:



Raketenstarter: In dieser Kategorie wurden Unternehmen vor den Vorhang geholt, die mit ihrem Vorhaben überraschen, inspirieren und den Weg in die Zukunft weisen.



1. Platz Dynell GmbH

Michael Brandstötter, Wels-Land

2. Platz Mairhofer Forst GmbH

Florian Mairhofer, Ried

3. Platz Mein Schönheitsmoment

Anna Will, Schärding





© Die Preisträger der Kategorie Raketenstarter. © Cityfoto/Pelzl

Regionenrocker: Dieser Preis wurde an junge Selbständige vergeben, die in die Zukunft ihrer Heimat investieren, indem sie regional produzieren, Arbeitsplätze schaffen und den Firmenstandort entscheidend mitgestalten.



1. Platz Fürtbauer Spengler- und Dachdecker GmbH

Maximilian Fürtbauer, Gmunden

2. Platz HTK City Center GmbH

Alexander Hüttmannsberger, Freistadt

3. Platz Pippig Augenoptik GmbH & Co KG

Felix Pippig, Linz-Stadt



© Die Preisträger der Kategorie Regionenrocker. © Cityfoto/Pelzl

Werteschöpfer: Diese Kategorie zeichnet Solopreneure und Kleinunternehmen aus, die einzigartige Geschäftsmodelle, Produkte oder Dienstleistungen umsetzen und großes Wachstumspotenzial haben.



1. Platz MatheArena FlexCo

Eva Maria und Gerald Infanger, Ried

2. Platz carophie OG

Caroline Schiffner, Sophie Inreiter, Linz-Land

3. Platz Software Athlete GmbH

Christof Steps, Vöcklabruck

© Die Preisträger der Kategorie Werteschöpfer. © Cityfoto/Pelzl

Hochkarätige Jury

Der „Jungunternehmer:innenpreis 2026“ wurde auf Initiative der Jungen Wirtschaft als Auszeich-nung für herausragende junge Selbständige in Oberösterreich ins Leben gerufen und wurde heuer am 30. September bereits zum 35. Mal verliehen. Die Fachjury bestand aus dem Vorsitzenden Markus Roth (Creative Bits OG), Markus Raml (Raml und Partner, Steuerberatung GmbH), Gerold Weiß (Start-up Center FHOÖ), Elisabeth Berger (JKU Institutsvorständin für Entrepreneurship), Petra Baumgarthuber (Petra Baumgarthuber Leading Guide), Bernhard Aichinger (E-CONOMIX Group), Eva-Maria Pürmayer (Genießerhotel BERGERGUT) und Stefanie Etzenberger (ETZI-GROUP GmbH). Experten in der Jury bewerteten die Einreichungen nach den Kriterien Idee, Umsetzungs-qualität und Gesamteindruck und kürten daraus die jeweiligen Sieger-Unternehmen.

www.jungunternehmerpreis.at

Kategorie Raketenstarter

Platz 1: Dynell GmbH, Michael Brandstötter, Wels-Land

Was 2019 mit einer Vision in Mistelbach begann, hat sich im Eiltempo zu einer raketenhaften Erfolgsgeschichte entwickelt: Mittlerweile ist das Unternehmen 100 Köpfe stark, wächst rasant und treibt von Oberösterreich aus die grüne Revolution in der Luftfahrt voran.

Mit dem breiten Portfolio an hocheffizienten Bodenstromversorgungsgeräten stellt die Dynell GmbH die zuverlässige Stromversorgung von Flugzeugen am Boden sicher und erfüllt die vielfälti-gen Anforderungen internationaler Flughäfen, Airlines und MRO-Hangars. Von zukunftsweisenden, vollelektrischen Green Aviation-Lösungen bis hin zu flexiblen Spezialsystemen. Was alle Produkte vereint: eine tiefe Verbundenheit zu regionalen Partnern – von Blechteilen aus Oberösterreich bis zur Elektronik aus Kärnten. Damit wird der heimische High-Tech-Standort gezielt gestärkt.

„Wir bei Dynell stecken unser ganzes Herzblut in unsere Arbeit und beweisen jeden Tag aufs Neue, dass oberösterreichischer Pioniergeist und ein starkes regionales Netzwerk der Schlüssel zu welt-weitem Erfolg und einem nachhaltigen Himmel für kommende Generationen sind. Echte Raketen-starter zeichnen sich durch Schubkraft und Weitblick aus! Genau wie wir, wenn wir regionale Stärke mit globalem Erfolg und unserer rasanten Innovationskraft verbinden“, so Geschäftsführer Michael Brandstötter. www.dynell.at





Platz 2: Mairhofer Forst GmbH, Florian Mairhofer, Ried

Die Mairhofer Forst GmbH steht für moderne, effiziente und zuverlässige Holzernte. Von der maschinellen Holzernte bis zur Rückung bietet sie eine professionelle Abwicklung und setzt dabei auf Qualität, Verlässlichkeit und saubere Arbeit. Die Forstdienstleistungen sind auf Effizienz und Rücksicht auf das Ökosystem Wald ausgerichtet: Modernste Technik ermöglicht sichere Abläufe und eine umweltschonende Arbeitsweise. Von der persönlichen Beratung über die Betrachtung der lokalen Gegebenheiten und die Holzgewinnung bis hin zum Abtransport ist die Mairhofer Forst GmbH ein verlässlicher Partner für Waldbesitzer. Mit 21 Jahren hat Florian Mairhofer den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und sein eigenes Forstunternehmen gegründet. Von Beginn an hat er sich bewusst für moderne Forsttechnik und einen leistungsfähigen Maschinenpark entschieden. Die da-mit verbundene große Investition und das unternehmerische Risiko waren ein bewusster Schritt, um von Beginn an die Voraussetzungen für ein leistungsfähiges und zukunftsorientiertes Forstunternehmen zu schaffen.

Florian Mairhofer: „Warum ich ein ‚Raketenstarter‘ bin? Weil ich von Anfang an den Mut hatte, groß zu denken, und die dafür notwendigen Entscheidungen auch umzusetzen. Innerhalb kurzer Zeit ist daraus ein professionell aufgestelltes Forstunternehmen entstanden. Diese Entwicklung möchte ich in den kommenden Jahren konsequent fortsetzen.“ www.mairhofer-forst.at





Platz 3: Mein Schönheitsmoment, Anna Will, Schärding

Mein Schönheitsmoment besteht seit dem Jahr 2024. Das Studio hat sich auf medizinische Fuß-pflege spezialisiert und bietet neben der klassischen Behandlung auch diabetische Fußpflege, moderne Spangentechniken sowie weitere professionelle Leistungen rund um gesunde und gepflegte Füße. Qualität, persönliche Betreuung und fachliche Kompetenz stehen dabei an erster Stelle. Mit viel Leidenschaft entwickelt die Inhaberin das Angebot laufend weiter und verfolgt das Ziel, ‚Mein Schönheitsmoment‘ Schritt für Schritt zu einer modernen Gesundheits- und Beautyadresse in der Region auszubauen.

„Ich bin ein Raketenstarter, weil ich schon in jungen Jahren den Mut hatte, meinen Traum von der Selbständigkeit zu verwirklichen. Innerhalb von nur zwei Jahren ist aus einer Idee ein erfolg-reiches Unternehmen entstanden, das sich laufend weiterentwickelt. Herausforderungen sehe ich nicht als Hindernis, sondern als Chance, zu wachsen. Auch während der Schwangerschaft und nach der Geburt meiner Tochter habe ich meine Ziele konsequent verfolgt und mein Unternehmen mit viel Leidenschaft weiter aufgebaut.

Für mich bedeutet Unternehmertum, Verantwortung zu übernehmen, Chancen zu erkennen und nie stehen zu bleiben. Ich habe noch viele Ideen und freue mich darauf, ‚Mein Schönheitsmoment‘ Schritt für Schritt weiterzuentwickeln“, erklärt die Gründerin Anna Will. www.meinschoenheitsmoment.at





Kategorie Regionenrocker

Platz 1: Fürtbauer Spengler- und Dachdecker GmbH, Maximilian Fürtbauer, Gmunden

Seit 1929 steht die Fürtbauer Spengler- und Dachdecker GmbH für Qualität, Verlässlichkeit und gelebtes Handwerk. Das Familienunternehmen in vierter Generation verbindet Tradition mit Innovation und entwickelt den Betrieb konsequent weiter. Die erfahrenen Dachdecker und Spengler realisieren individuelle, maßgeschneiderte Projekte durch umfassendes Know-how und hohe Zuverlässigkeit. Dazu gehören neben den klassischen Dach- und Spenglerarbeiten auch individuelle Dämmlösungen, die die Heizkosten reduzieren und für angenehme Wohnqualität sorgen.

"Wir bauen nicht nur Dächer – wir erhalten Werte. Besonders im Denkmalschutz sehen wir unsere Verantwortung, historische Bauwerke zu bewahren und das charakteristische Ortsbild unserer Region für kommende Generationen zu sichern. Digitalisierung und moderne Technologien helfen uns dabei, traditionelles Handwerk zukunftsorientiert weiterzuführen. Unsere Heimat ist mehr als un-ser Standort. Hier bilden wir Fachkräfte aus, schaffen sichere Arbeitsplätze und stärken mit regionaler Wertschöpfung den Wirtschaftsstandort.

Warum wir Regionenrocker sind? Weil wir unsere Heimat mitgestalten. Jedes sanierte Dach, jedes erhaltene Denkmal und jeder ausgebildete Lehrling ist für uns ein Beitrag dazu, dass unsere Region auch morgen lebenswert bleibt. Das ist unser Verständnis von Verantwortung – seit fast 100 Jahren“, so Maximilian Fürtbauer. www.dach-fuertbauer.at





Platz 2: HTK City Center, Alexander Hüttmannsberger, Freistadt

Das charmante Boutique-Hotel Königswieserhof ist ein Ort, der Ruhe nicht nur verspricht, sondern spürbar macht. Nur 26 Zimmer und 7 Suiten mit Raum für Persönlichkeit, natürlichen Materialien und einer warmen Atmosphäre schenken ein Gefühl von Zuhause. Besonders entspannende Momente verspricht der Kraft-Spa inmitten der Natur: Infinitypool, zwei Außen-Whirlpools, eine Panorama-, Textil-, Steilblick und Finnische Sauna, eine Infrarotkabine, ein Naturteich und gemütliche Rückzugsorte bieten eine wahre Oase der Entspannung. In der Genusskuchl folgt der Königswieserhof seiner eigenen Handschrift: regional, kreativ interpretiert, raffiniert und mit einem fei-nen Gespür für Qualität. Das Boutique-Hotel lebt das Besondere. Mit Herzlichkeit und Charme.

„Mit der Entstehung des Boutique-Hotels Königwieserhof war von Anfang an geplant, die 3.000-Einwohner-Gemeinde zu beleben, die Wirtschaft zu unterstützen und Arbeitsplätze zu schaffen. Daraus entwickelte sich im Laufe der Zeit eine Oase der Entspannung für Ruhesuchende zum Kraft tanken und ein inspirierender Tagungsort für kreative Köpfe. Rund 30 Mitarbeiter aus der Region arbeiten hier mit Freude und Herzlichkeit zusammen. Seit 2023 haben sich die Nächtigungen jedes Jahr um ein Viertel gesteigert, im Sommer 2026 konnten bereits die Nächtigungen von 2025 erzielt werden“, erzählt Hoteldirektor Alexander Hüttmannsberger. www.koenigswieserhof.at





Platz 3: Pippig Augenoptik, Felix Pippig, Linz-Stadt

PIPPIG UNITED OPTICS steht seit 1957 für höchste Qualität auf dem Gebiet der Brillen- und Kontaktlinsenoptik, persönliche Beratung und höchsten Sehkomfort in Linz. Als Mitbegründer der Organisation „United Optics" bietet das Unternehmen in dritter Generation den Kundinnen und Kunden zusätzlich zu allen Vorteilen eines lokalen Familienbetriebs auch jene einer überregionalen Fachoptikerkette.

Pippig bietet ein umfangreiches Sortiment an Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen, modernste Sehanalyse, ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis kombiniert mit einzigartigem Service und Garantieleistungen.

„Als Linzer Familienunternehmen investieren wir bewusst in die Region: Seit fast 70 Jahren schaffen wir Arbeitsplätze, bilden Lehrlinge aus und arbeiten mit lokalen Betrieben, Agenturen und Medien zusammen. Wir beauftragen lokale Handwerksbetriebe und kooperieren mit lokalem Handel und lokaler Gastronomie, bei Veranstaltungen, Modenschauen oder Fotoshootings. Nachhaltigkeit verstehen wir als gelebte Praxis: langlebige Qualität statt kurzfristigem Konsum und eine eigene Werkstätte zur Fertigung und Reparatur bestehender Brillen“, beschreibt Felix Pippig.

„Regionenrocker sind wir, weil wir vorleben, dass persönliche Beratung und lokale Wertschöpfung Hand in Hand gehen. Wir bilden Lehrlinge aus, arbeiten mit Agenturen, Medien und Kooperationspartnern aus der Region zusammen und investieren bewusst dort, wo unsere Kundinnen und Kunden zu Hause sind: in Linz“, so Felix Pippig. www.unitedoptics.at/partner/pippig/





Kategorie Werteschöpfer

Platz 1: MatheArena FlexCo, Eva Maria und Gerald Infanger, Ried

MatheArena entwickelt Lern-Apps, die Kindern und Jugendlichen digital Freude an Mathematik ermöglichen. „MatheArena Classic" und „MatheArena Junior" helfen Schülern und Lehrkräften, spielerisch erforschend zu lernen und zu lehren – ohne Druck, dafür mit einem Algorithmus, der sich automatisch ans Lerntempo jeder einzelnen Person (auch Erwachsenen) anpasst.

Aus einer kleinen Idee in Hohenzell ist inzwischen ein Team geworden, dessen Apps über 44.000 Personen aktiv nutzen – in Österreich, Deutschland und mittlerweile auch über die deutschsprachigen Grenzen hinaus in Ländern wie Brasilien, Indonesien und der Türkei.

„Für uns bedeutet Wert(e)schöpfung mehr als wirtschaftlicher Erfolg: Wir schaffen ein niederschwelliges, kostengünstiges Lernangebot, das unabhängig von Schulform, Herkunft oder Lebenssituation selbständig Mathematik entdecken und trainieren lässt und damit echte Bildungsgerechtigkeit ermöglicht. Jede Aufgabe, die ein Mensch mit Freude statt Frust löst, ist für uns ein Stück gesellschaftlicher Mehrwert. Mit über 1,5 Mio gelösten Aufgaben pro Jahr macht es uns besonders stolz, dass wir mit einem kleinen Team, viel Eigenentwicklung und internationaler Forschungskooperation aus Oberösterreich heraus so viel Wirkung schaffen. Was uns antreibt: zu sehen, wie aus Matheangst Neugier wird“, so Gründer und Geschäftsführer Gerald Infanger. www.mathearena.com





Platz 2: carophie OG, Caroline Schiffner, Sophie Inreiter, Linz-Land

Carophie ist Concept Store und Café zugleich. Im Geschäftslokal am Leondinger Hauptplatz kann eingekauft, entspannt, aber auch Neues gelernt werden, da die Gründerinnen Caroline Schiffner und Sophie Inreiter auch Workshops und Seminare im Carophie durchführen. Angeboten werden mit viel Liebe ausgesuchte Dinge von Mode über Accessoires bis zu Dekoartikeln und Geschenken.

Carophie soll jedoch mehr sein als ein Laden: „Unser oberstes Ziel ist nicht, etwas zu verkaufen – sondern dass jede Kundin mit einem guten Gefühl nach Hause geht. Mit unserem Café, unseren Events und unserer App verbinden wir Fashion, Lifestyle und Community. Auf der Suche nach neuen Trends, die man oft nur online entdeckt, bringen wir sie dorthin zurück, wo Shopping am schönsten ist: ins echte Leben“, so Caroline Schiffner.

„Unser Team ist eine Gemeinschaft, die dieselben Werte lebt und mit Leidenschaft daran arbeitet. Wir glauben, dass Werteschöpfung dort entsteht, wo man mit Leidenschaft, Mut und Menschlichkeit etwas aufbaut. Dafür steht carophie. In einer Zeit, in der alles mit einem Klick bestellt werden kann und alles immer schneller wird, glauben wir an etwas anderes: an echte Begegnungen. An Gespräche. An gemeinsames Lachen. An das Gefühl, gesehen zu werden“, sagt Sophie Inreiter. www.carophie.at





Platz 3: Software Athlete GmbH, Christof Steps, Vöcklabruck

Software Athlete ist ein österreichisches Technologieunternehmen, gegründet und geleitet von Christof Steps. Software Athlete entwickelt Softwarelösungen für die industrielle Datenwelt und unterstützt mehr als 200 Enterprise-Kunden weltweit dabei, ihre Prozess- und Produktionsdaten besser zu nutzen, manuelle Abläufe zu reduzieren und schneller zu Entscheidungen zu kommen.

Die Software-Lösungen werden in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt. Im Mittelpunkt steht die agentische KI, die die Produkte intelligenter macht und auch das eigene Unternehmen weit-gehend automatisiert steuert: von der Softwareentwicklung über Marketing, Legal und Buchhaltung bis hin zu Angeboten, Rechnungen, Customer Support und laufenden Geschäftsprozessen. So kann Software Athlete als kleines Unternehmen international tätig und gleichzeitig schlank, effizient und flexibel bleiben.

„Wir verstehen uns als Werteschöpfer, weil wir aus Daten, die in Unternehmen bereits vorhanden sind, konkreten Nutzen machen: bessere Entscheidungen, effizientere Abläufe und weniger ma-nuelle Arbeit. Für mich als Gründer ist es besonders wichtig zu zeigen, dass ein kleines österreichisches Technologieunternehmen weltweit relevante Lösungen entwickeln kann. Unsere agenti-sche KI hilft uns dabei, unsere Fähigkeiten zu vervielfachen und unsere Energie dort einzusetzen, wo sie den größten Wert schafft: bei unseren Kunden, ihren Herausforderungen und der Entwicklung neuer Lösungen“, so Christof Steps. www.software-athlete.com

