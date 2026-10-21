Die grüne Revolution der Luftfahrt startet in OÖ

Was 2019 mit einer Vision begann, hat sich im Eiltempo zu einer raketenhaften Erfolgsgeschichte entwickelt: Mittlerweile ist das Unternehmen 100 Köpfe stark, wächst rasant und treibt von Oberösterreich aus die grüne Revolution in der Luftfahrt voran. Mit dem breiten Portfolio an hocheffizienten Bodenstromversorgungsgeräten stellt die Dynell GmbH die zuverlässige Stromversorgung von Flugzeugen am Boden sicher und erfüllt die vielfältigen Anforderungen internationaler Flughäfen, Airlines und MRO-Hangars. Von zukunftsweisenden Green Aviation-Lösungen bis hin zu flexiblen Spezialsystemen.

Starkes regionales Netzwerk

Eine tiefe Verbundenheit zu regionalen Partnern vereint alle Produkte, von Blechteilen aus Oberösterreich bis zur Elektronik aus Kärnten. Das stärkt den heimischen High-Tech-Standort. „Wir bei Dynell beweisen jeden Tag aufs Neue, dass oberösterreichischer Pioniergeist und ein starkes regionales Netzwerk der Schlüssel zu weltweitem Erfolg und einem nachhaltigen Himmel für kommende Generationen sind. So handeln wir mit Weitblick, wenn wir regionale Stärke mit globalem Erfolg und unserer rasanten Innovationskraft verbinden“, so Geschäftsführer Michael Brandstötter.

www.dynell.at





Am 30. September wurde in der Wirtschaftskammer Oberösterreich der „Jungunternehmer:innenpreis“ 2026 verliehen.

Michael Brandstötter erreichte dabei als Gründer der Dynell GmbH mit Sitz in Mistelbach bei Wels den 1. Platz in der Kategorie „Raketenstarter“.

Alle ausgezeichneten Unternehmen unter:

jungunternehmerpreis.at/

gewinner-archiv/

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