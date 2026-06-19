Netzwerkveranstaltung der Jungen Wirtschaft Grieskirchen

Kürzlich lud die Junge Wirtschaft Grieskirchen zu einer Netzwerkveranstaltung nach Neumarkt ein. „derConceptstore“ war diesmal Treffpunkt der jungen Unternehmerinnen und Unternehmer. Diese nutzten die Gelegenheit, das innovative Konzept kennenzulernen und wertvolle Impulse für ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung mitzunehmen.

Zu Beginn der Veranstaltung präsentierte Philipp Baumgartner, Vorsitzender der JW Grieskirchen, gemeinsam mit Daniel und Mario Humer die Unternehmensphilosophie der Firmen „derConceptstore“ und „dieTraumbar“. Hinter dem Projekt steckt eine gemeinsame Vision: die Verbindung von Wohnen, Design und Kulinarik zu einem inspirierenden Gesamterlebnis. Der Store vereint Angebote aus den Bereichen Innenarchitektur, Wohnaccessoires und regionale Genussprodukte und schafft damit einen Ort, der sowohl zum Entdecken als auch zum Verweilen einlädt.

Besonders beeindruckte die rund 200 Quadratmeter große Eventfläche, die Raum für Veranstaltungen, Workshops und kreative Formate bietet. In der licht-durchfluteten Atmosphäre können Besucher regionale Kaffeespezialitäten und Snacks genießen, während sie gleichzeitig Einblicke in innovative Raumplanung und Designkonzepte erhalten.

© Wolfram Heidenberger

Im Anschluss an die Betriebsführung referierte Transformationscoach Juliana Käfer zum Thema „Von Trouble Me zu Powerful Me – Leadership starts with you“. In ihrer inspirierenden Keynote zeigte sie auf, warum achtsame Selbstführung heute eine Schlüsselkompetenz für Unternehmerinnen und Unternehmer darstellt. Anhand praxisnaher Beispiele verdeutlichte sie, wie bewusstes Energiemanagement dazu beitragen kann, sowohl die persönliche Leistungsfähigkeit als auch die psychische Gesundheit nachhaltig zu stärken.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein gemütliches Networking, bei dem die Besucher die Möglichkeit nutzten, neue Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und die gewonnenen Impulse zu vertiefen. Die gelungene Kombination aus Betriebsbesichtigung, Fachvortrag und persönlichem Austausch machte die Veranstaltung zu einem inspirierenden Abend für die junge Unternehmergeneration der Region.