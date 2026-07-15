JW-Sommerfest #businessmeetsbeach in der Sandburg

Sommerliche Stimmung, entspannte Beach-Atmosphäre und jede Menge Networking: JW Linz-Stadt, JW Linz-Land und JW Urfahr-Umgebung luden gemeinsam zum traditionellen Sommerfest #businessmeetsbeach in die Sandburg an der Linzer Donaulände ein. Mehr als 250 Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer nutzten den Abend, um Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und ihr Netzwerk zu erweitern.



Nach der Begrüßung durch die Bezirksvorstandsteams der Jungen Wirtschaft, den Landesvorstand sowie WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl standen vor allem persönliche Begegnungen im Mittelpunkt. Bei kühlen Drinks, kulinarischen Highlights und DJ-Beats bot das Sommerfest den idealen Rahmen für inspirierende Gespräche, neue Kontakte und frische Impulse.



„Die Junge Wirtschaft lebt vom Austausch und vom Miteinander. Es freut uns sehr, dass so viele Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer die Gelegenheit nutzen, ihr Netzwerk auszubauen und voneinander zu lernen. Das traditionelle Sommerfest bietet dafür den perfekten Rahmen“, betonen die Bezirksvorsitzenden der JW Bernhard Aufreiter (Linz-Stadt), Dominik Sachsenhofer (Urfahr-Umgebung) und Marcel Billinger (Linz-Land).

© Cityfoto/Simlinger

Ein besonderer Dank gilt der Sparkasse OÖ, die als langjähriger Jahressponsor und Veranstaltungspartner das Sommerfest sowie zahlreiche weitere Veranstaltungen der Jungen Wirtschaft das ganze Jahr über unterstützt. Mit #businessmeetsbeach setzte die JW Linz-Stadt einmal mehr ein starkes Zeichen für Unternehmergeist, Vernetzung und regionale Zusammenarbeit.