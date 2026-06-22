Sommerfest der Karosseriebautechniker

Die Branchenvertretung der oö. Karosseriebautechniker, Karosserielackierer und Wagner holte beim Sommerfest auf der MS Linzerin am vergangenen Freitag langjährige Unternehmerinnen und Unternehmer in der Karosseriebautechnik vor den Vorhang:



Auf 25 Jahre Selbständigkeit als Karosseriebauer einschließlich Karosseriespengler und Karosserielackierer blickt Friedrich Viechtbauer aus Wels zurück.

Franz Eidenberger aus Altenfelden und Leopold Schachner aus Steyr üben bereits seit 40 Jahren das Gewerbe Karosseriebauer aus.

Die Wögerbauer Hermann GmbH & Co KG aus Rohrbach-Berg blickt auf 50 Jahre Selbständigkeit in der Kraftfahrzeugtechnik und Karosseriebautechnik zurück.

Weiters übt die Karosserie-Papinski Gesellschaft m.b.H. & Co KG aus Linz das Gewerbe Karosseriebauer bereits seit 70 Jahren aus.

Die Jubiläumsurkunden und -medaillen überreichten Landesinnungsmeister Daniel Holzinger, Berufsgruppenobmann Christian Lacher und Thomas Urthaler, Bildungsreferent der Karosseriebautechniker.