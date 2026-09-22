Vier Podestplätze für Oberösterreich

Beim kürzlich in Graz abgehaltenen Bundeslehrlingswettbewerb der Fahrzeug- und Karosseriebautechniklehrlinge schnitt Oberösterreich exzellent ab. Insgesamt kehrten die Oberösterreicher mit vier Podestplätzen von den Staatsmeisterschaften heim. Insgesamt nahmen 36 junge Talente aus ganz Österreich an den hochkarätigen Wettbewerben teil. „Die Meisterschaft bot eine beeindruckende Bühne für die besten Nachwuchskräfte des Landes und unterstrich einmal mehr die hohe Qualität der österreichischen Ausbildung. Dass die Oberösterreicher vier von sechs möglichen Podestplätzen belegten, macht uns stolz“, so Daniel Holzinger, oö. Landesinnungsmeister der Kfz-Technik.



Die Sieger der Kraftfahrzeugtechnik

In der Disziplin Kraftfahrzeugtechnik, bei der umfassendes Fachwissen und praktische Fähigkeiten in verschiedenen Aufgabenstellungen gefragt waren, ging der 1. Platz an den Steirer Johannes Fuchs. Dahinter folgten die beiden Oberösterreicher Lukas Stütz aus Weitersfelden, Lehrbetrieb Karl Feichtmayr GmbH, Freistadt, und Lukas Hauer, Grünau, Lehrbetrieb Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr eGen., Kirchdorf/Krems.

© Morgenstern V. l.: BIM-Stv. Thomas Marichhofer, Platz 2 Lukas Stütz, Weitersfelden, Platz 1 Johannes Fuchs, Steiermark, Platz 3 Lukas Hauer, Grünau, BIM Roman Keglovits-Ackerer

Spitze in der Karosseriebautechnik

In der Karosseriebautechnik gab es sogar die Plätze eins und zwei für Oberösterreich. Bester Karosseriebautechniklehrling Österreichs ist Simeon Seis aus St. Peter am Wimberg, Lehrbetrieb Walter Pichler GmbH & Co KG, St. Martin im Mühlkreis. Auf Platz 2 folgt Vicentiu Homorean aus Vöcklabruck, Lehrbetrieb VB-Karosseriebau GmbH, Vöcklabruck. Bester Nicht-Oberösterreicher ist der Tiroler Marvin Fercher auf Platz drei.