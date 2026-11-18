Im Gespräch mit der OÖWirtschaft nimmt Andrea Peyreder Stellung zu den Aufgaben und besonderen Herausforderungen bei der Finanzierung von Wachstum und Investitionen von Klein- und Mittelbetrieben.

OÖW: Sie sind die erste weibliche Geschäftsführerin bei KGG und UBG. Bringt das neue Perspektiven mit sich?

Schwierige Rahmenbedingungen sind kein Grund, sinnvolle Investitionen automatisch aufzugeben.

Peyreder: Es freut mich einerseits, die erste Frau in dieser Position zu sein, andererseits sollte es selbstverständlich sein. In meiner Wahrnehmung wird die Finanzierung langsam weiblicher. Ich sehe viele engagierte Unternehmerinnen, die es schätzen, gemeinsam mit anderen Frauen Lösungen zu erarbeiten. Und ich bin überzeugt, dass uns die zusätzlichen Blickwinkel von Frauen helfen, Chancen zu erkennen und Risiken besser einzuschätzen.

OÖW: Apropos Risiken: Wenn Unternehmen bei der Finanzierung an Grenzen stoßen, was können KGG und UBG tun?

Peyreder: Die wirtschaftliche Lage ist aktuell nicht einfach. Schwierige Rahmenbedingungen sind aber kein Grund, sinnvolle Investitionen automatisch aufzugeben. Genau dabei unterstützen wir Unternehmen. Mit Bürgschaften – zusammen mit den finanzierenden Banken – und Beteiligungen tragen wir dazu bei, dass neue Aufträge oder auch Wachstum unter schwierigen Voraussetzungen finanziert werden können.

OÖW: Wie genau funktioniert das?

Peyreder: Wir schließen Finanzierungslücken. Eine Bürgschaft der KGG kann das Kreditrisiko für die finanzierende Bank reduzieren und den Zugang eines Unternehmens zu Fremdkapital vereinfachen. Eine Beteiligung der UBG kann die Liquidität und das wirtschaftliche Eigenkapital des Unternehmens stärken. Wir prüfen und begleiten jedes Vorhaben individuell. Wir kommen vor Ort und sind ansprechbar.

Im besten Fall sprechen Bank oder Unternehmen frühzeitig mit uns – ob bei einer Gründung, einer größeren Investi­tion, im Wachstum oder bei einer Übergabe.

Was KGG und UBG für KMU tun

KGG und UBG unterstützen heimische Unternehmen mit Bürgschaften und Beteiligungskapital bei der Finanzierung von Gründung, Wachstum, Investitionen und Nachfolgen. Das Angebot steht KMU in ganz Oberösterreich offen. Bei einer kostenlosen Finanzierungsberatung können Unternehmerinnen und Unternehmer sich dazu individuell informieren.

T +43-732-777800

E office@kgg-ubg.at