Praktisches KI-Wissen für regionale Unternehmen

Künstliche Intelligenz eröffnet unzählige neue Welten für Unternehmerinnen und Unternehmer. Um sich im Dickicht der Anwendungen, Tools und Entwicklungen nicht zu verirren und die gezielte Anwendung von KI für das eigene Business zu erlernen, bietet die WKOÖ im Rahmen ihrer KI-Tour 2026 praxisnahe Workshops in allen Bezirksstellen. Am 22.9.2026 machte die Tour in der WKOÖ-Bezirksstelle Grieskirchen Station.

„Künstliche Intelligenz bietet viele konkrete Lösungen für die Herausforderungen im betrieblichen Alltag. Mit der KI-Tour 2026 geben wir Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region die Möglichkeit, sich selbst mit praktischen KI-Anwendungen vertraut zu machen und eine maßgeschneiderte KI-Strategie für ihr Unternehmen zu erarbeiten“, so WKO Bezirksstellenobmann Ing. Günther Baschinger.

„Künstliche Intelligenz kann dazu beitragen, die Produktivität der regionalen Betriebe zu steigern, Kosten zu senken und Ressourcen zu schonen. Man muss nur wissen, wie man sie sinnvoll einsetzt. Im Idealfall unterstützt die KI die menschliche Intelligenz!“, ergänzt WKO Leiter Hans Moser.

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Schnelle KI-Hacks für jeden Betrieb

Mit der Erfindung der Elektrizität oder des Buchdrucks vergleicht Web-Entwickler und KI-Tour-Trainer Philipp Baldauf die Auswirkungen der KI auf die Arbeitswelt. „Was vorher nicht sinnvoll machbar war, weil es zu aufwändig war, ist jetzt in Sekunden möglich“, beschreibt er. „Ich zeige in meinen Workshops viele schnelle KI-Hacks, die jeder in seinem Betrieb anwenden kann, und erkläre KI-Tools, die den Arbeitsalltag erleichtern und die Effektivität steigern.“

Wie man mit Hilfe von KI den eigenen Markenauftritt analysieren und verbessern kann, ist Thema des Workshops der Kommunikationsberaterinnen Alessa Prochaska und Melanie Lindorfer. Sie haben zu diesem Zweck ein eigenes Tool erstellt, das die Datenanalyse übernimmt und zum Beispiel mit dem Anwender darüber kommuniziert, welche Wörter im Markenauftritt welche Zielgruppe besser ansprechen.

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Tipps zum Thema „KI-Agenten“

Das Thema „KI-Agenten“ greift Matthias Strafinger in seinem Workshop auf. Er betont, wie wichtig eine KI-Strategie ist: „Es nützt nichts, wenn man KI nur fallweise verwendet. Richtig produktiv macht erst eine Strategie, nach der ich KI-Agenten einsetze. So können Unternehmer am Ende zu maßgeschneiderten KI-Produkten gelangen, die zum Beispiel Quartalsberichte erstellen können.“

Neben den Praxisworkshops in den Bezirksstellen gehören auch Webinare und eine KI-Messe, bei der sich KI-Unternehmen aus Oberösterreich präsentieren, zur KI-Tour der WKOÖ. Infos und Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen: www.wko.at/ooe/innovation/ki-tour-2026

