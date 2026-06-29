KI Praxistag in Eferding

Künstliche Intelligenz eröffnet unzählige neue Welten für Unternehmerinnen und Unternehmer. Wie KI bereits heute den betrieblichen Alltag erleichtert und welche Anwendungen sich für Unternehmen eignen, war Thema der KI-Veranstaltung der WKO Eferding in der Raiffeisenbank Eferding. Die Veranstaltung im Rahmen der oberösterreichweiten WKOÖ KI-Tour stieß auf großes Interesse und war mit über 50 teilnehmenden Unternehmerinnen und Unternehmern ausgebucht.

„Künstliche Intelligenz bietet viele konkrete Lösungen für die Herausforderungen im betrieblichen Alltag. Der KI-Praxistag gab Unternehmerinnen und Unternehmern im Bezirk die Möglichkeit, sich selbst mit praktischen KI-Anwendungen vertraut zu machen“, so Tobias Luger, Obmann der WKO Eferding.

Christian Schönhuber, Direktor der Raiffeisenbank Region Eferding, zeigte sich angetan vom großen Interesse, die diese Veranstaltung bei den Unternehmer:innen, hervorgerufen hat.

Den Auftakt bildeten kompakte Impulsvorträge, in denen Experten zeigten, wie KI bereits heute Arbeitsprozesse vereinfachen und neue Möglichkeiten eröffnen kann.

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Web-Entwickler und KI-Tour-Trainer Philipp Baldauf zeigte in seinem Workshop viele schnelle KI-Hacks, die jeder in seinem Betrieb anwenden kann und erklärte KI-Tools, die den Arbeitsalltag erleichtern und die Effektivität steigern.

Wie man mit Hilfe von KI den eigenen Markenauftritt analysieren und verbessern kann, war Thema des Workshops der Kommunikationsberaterinnen Alessa Prochaska und Melanie Lindorfer.

Wolfgang Pastl, KI- & Digitalisierungsberater der WKOÖ stellte die vielen Unterstützungsmöglichkeiten und Fördermöglichkeiten vor.

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Im Anschluss an die Vorträge konnten die Teilnehmer in dreistündigen Workshops ihr Wissen vertiefen und gemeinsam mit den Experten an konkreten Fragestellungen arbeiten.

„Die enorme Nachfrage zeigt, wie groß das Interesse der Unternehmen an praxisnahen KI-Lösungen bereits ist. Unser Ziel ist es, Unternehmerinnen und Unternehmer dabei zu unterstützen, die Chancen der Künstlichen Intelligenz konkret für ihren Betrieb zu nutzen“, betont Hans Moser, Leiter der WKO Eferding.