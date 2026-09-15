Eng mit dem Musikleben verbunden 

Als Bruno Weinberger das Unternehmen 1991 in Enns gründete, war der österreichische Markt bereits von etablierten Anbietern geprägt. Der Betrieb startete mit einem kleinen Team und setzte von Beginn an auf fachliche Kompetenz, persönliche Beratung und handwerkliche Qualität. Heute zählt das Klavierhaus Weinberger zu den größeren unabhängigen Klavierfachbetrieben Österreichs. Das Unternehmen verbindet den Handel mit einer eigenen Meisterwerkstatt. Zum Angebot gehören neben Klavieren und Flügeln auch Stimmungen, Reparaturen, Konzertservice, Flügelverleih und Transporte.

Konzertflügel vorbereitet

Die Entwicklung des Unternehmens ist eng mit dem österreichischen Musikleben verbunden. Weinberger betreut Musikschulen, Universitäten und Kulturinstitutionen und hat in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Konzertflügel für Künstler und Veranstaltungen vorbereitet. Seit 2011 arbeitet Bruno Weinberger außerdem mit der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Bösendorfer an der Konstruktion der neuen VC-Modelle.

„Wir haben in den vergangenen 35 Jahren sehr viel Vertrauen erfahren“, sagtKlavierbaumeister und Geschäftsführer Bruno Weinberger. „Dieses Jubiläum möchten wir nutzen, um etwas an die nächste Generation weiterzugeben.“ Zum Schulbeginn bietet der Ennser Familienbetrieb 35 ausgewählte Klaviere zu Jubiläumskonditionen an. Damit möchte das Unternehmen vor allem Familien den Einstieg ihrer Kinder in die Welt der Musik erleichtern.

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