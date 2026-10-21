Aus Idee im Supermarkt wurde neues Getränk

Diese Gründergeschichte begann unspektakulär. Dagmar Hintner, Gründerin von KollaQueen, stand vor einem Supermarktregal und suchte nach einem Getränk, das zu ihr und ihrem Alltag passt. „Ich trinke eigentlich hauptsächlich Wasser. Aber ich wollte einfach einmal etwas anderes, das gut schmeckt und gleichzeitig einen zusätzlichen Mehrwert bietet“, erzählt Hintner. Die Auswahl im Getränkeregal war groß, doch vieles passte nicht zu ihren Vorstellungen. Da entstand die Idee für KollaQueen, ein Erfrischungsgetränk, das Genuss und funktionale Inhaltsstoffe verbindet, ohne Zuckerzusatz und ohne Süßungsmittel.

Von der Idee zum Produkt

Aus der Idee musste zunächst ein marktfähiges Produkt werden. Rezeptur, Zutaten, Markenanmeldung, Etikettendesign, Website und Werbemittel waren nur einige der vielen Themen, mit denen sich die Gründerin auseinandersetzen musste. Auch bei der Produktentwicklung wollte Hintner ihrem ursprünglichen Gedanken treu bleiben. „Es wäre einfacher und günstiger gewesen, bei der Rezeptur auf klassische Zucker- oder Süßungsmittel zurückzugreifen. Doch genau das wollte ich nicht“, so Hintner.

KollaQueen wurde deshalb als funktionales Erfrischungsgetränk mit Kollagen, Hyaluron, Vitamin C und Biotin entwickelt. Für die Süße sorgt Fruchtsaft. Doch ein neues Lebensmittel auf den Markt zu bringen, bedeutet weit mehr als eine gute Rezeptur zu entwickeln. Auch die Artikelregistrierung bei GS1 Austria, die Pfandregistrierung bei Recycling Pfand Austria und der Aufbau des Onlineshops gehörten zum Weg. „Es waren unglaublich viele einzelne Schritte. Jeder für sich wirkt machbar, aber in Summe nimmt das enorm viel Zeit in Anspruch. Bei offenen Fragen zur Gründung konnte ich mich stets an das Gründerservice der WKOÖ wenden“, berichtet Hintner.

Ein Jahr bis zur ersten Dose

Nach rund einem Jahr war es schließlich so weit. Die erste Lieferung mit den eigenen KollaQueen-Dosen traf ein. Heute versteht sich KollaQueen als funktionales Lifestyle-Erfrischungsgetränk. „Es soll keine weitere Variante eines klassischen Energy Drinks sein und auch kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern ein Getränk für Menschen, die sich bewusst ernähren und trotzdem Genuss nicht missen möchten“, ist die Gründerin überzeugt.

KollaQueen wird seit dem Gründungsjahr 2025 als Ein-Personen-Unternehmen in Steyregg aufgebaut. Erste Vertriebspartner konnten bereits gewonnen werden. KollaQueen ist mittlerweile im ausgewählten Handel, in der Gastronomie und über den eigenen Onlineshop erhältlich. Gleichzeitig arbeitet Hintner daran, weitere Handelspartner, Gastronomiebetriebe, Fitnessstudios und andere passende Vertriebskanäle zu erschließen.

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