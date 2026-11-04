Rechtliche und digitale Anforderungen auf den Punkt gebracht

KOMDAT aus Marchtrenk unterstützt Unternehmen dabei, komplexe Vorgaben wie DSGVO, KI, NIS-2 und ISO-Normen verständlich zu machen, Strukturen zu schaffen und passende Lösungen zu entwickeln. „Die Wirtschaft verändert sich laufend. Neue gesetzliche Pflichten fordern immer stärker den Aufbau und Betrieb von Management-Systemen sowie der Herstellung notwendiger Nachweis-Dokumente. Gleichzeitig soll das Tagesgeschäft effizient weiterlaufen“, sagt Ronald Kopecky, Geschäftsführer von KOMDAT.

Genau hier setzt die KOMDAT Datenschutz GmbH an. Das Unternehmen begleitet Betriebe bei rechtlichen, organisatorischen und digitalen Fragestellungen und unterstützt sie dabei, relevante Vorgaben einzuordnen und praktikable Lösungen für den eigenen Geschäftsalltag zu entwickeln.

Lösungen für den Alltag

KOMDAT verbindet fachliches Know-how mit persönlicher Unterstützung und einem praxisnahen Blick auf die jeweilige Situation. Gemeinsam mit den Kunden werden bestehende Abläufe betrachtet, Möglichkeiten aufgezeigt und Lösungen erarbeitet, die im Alltag funktionieren. „Wir reduzieren Komplexität, schaffen Orientierung und entwickeln zukunftsfähige Lösungen“, so Kopecky.

Mit BP365 hat KOMDAT eine hypermodulare Plattform entwickelt, die verschiedene Themenbereiche digital zusammenführt und die Verantwortlichen mit klaren Kennzahlen und Informationen aus dem Unternehmen versorgt. „Gute Lösungen entstehen, wenn Erfahrung, persönliche Begleitung und die richtigen Werkzeuge zusammenspielen“, ist Kopecky überzeugt.

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