Im Rahmen einer Betriebsbesichtigung und Schmankerlverkostung beim KultiWirt-Partner Gourmetfein in Michaelnbach wurde mit dem feierlichen Bieranstich das „KULT – Das Herbstbräu 2026“ offiziell präsentiert. Der Obmann der OÖ KultiWirte, Reinhard Guttner, nahm - gemeinsam mit den Vertretern der Brau Union, Markus Birnleitner und Gerald Kriechbaumer und dem oö. Wirtesprecher, Gerold Royda - den ersten Fassanstich vor.



„Bier gehört für viele Menschen einfach zur Wirtshauskultur. Umso mehr freut es mich, dass wir heute das neue OÖ KultiWirte-Bier ‚KULT – Das Herbstbräu 2026‘ präsentieren können“, betont Reinhard Guttner, Obmann der OÖ KultiWirte.



Gebraut wird das KULT-Bier in der Linzer Brauerei. „Die Zusammenarbeit mit den OÖ KultiWirten ist für uns eine schöne Verbindung von regionaler Gastronomie und oberösterreichischer Biertradition. ‚KULT – Das Herbstbräu 2026‘steht für Genuss, Bodenständigkeit und die Bedeutung des Wirtshauses als Treffpunkt“, so die Vertreter der Brau Union - Markus Birnleitner, regionaler Verkaufsdirektor und Gerald Kriechbaumer, Gebietsleiter.



Auch Gerold Royda, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, sowie oö. Wirtesprecher unterstützt die Initiative: „Die OÖ KultiWirte stehen beispielhaft für eine Gastronomie, die Qualität, Regionalität und gelebte Wirtshauskultur miteinander verbindet. Das eigene KULT-Bier ist eine gelungene Ergänzung dazu.

© Thomas Altendorfer V. l.: Gerald Kriechbaumer, Gebietsleiter Brau Union; Michael Nell, Obmann der Hotellerie; Gerold Royda, Spartenobmann Tourismus und oö Wirtesprecher; Reinhard Guttner, Obmann der OÖ KultiWirte; Markus Birnleiter, regionaler Verkaufsdirektor Brau Union; Florian Hippesroither, Geschäftsführer Gourmetfein.

Philosophie der OÖ KultiWirte

Tagtäglich stehen bei den OÖ KultiWirten regionale Produkte, Qualität, persönliche Gastfreundschaft und die Pflege der heimischen Wirtshauskultur im Mittelpunkt.

Das gemeinsame Verständnis der KultiWirte: Ein gutes Wirtshaus ist ein Treffpunkt für die Menschen in der Region – ein Ort, an dem Tradition gelebt wird, gleichzeitig aber auch Raum für Innovation und zeitgemäßen Genuss entsteht. Die KultiWirte wollen die Vielfalt der oberösterreichischen Küche sichtbar machen, heimische Produzenten und Lebensmittel stärken und ihren Gästen authentische Gastronomie bieten.



Mit dem „KULT – Das Herbstbräu 2026“ wird dieses Verständnis auch im Glas erlebbar. Der Bieranstich bildet den offiziellen Startschuss für das neue Bier, das künftig bei den OÖ KultiWirten für genussvolle Momente sorgen wird. „Bier ist mehr als ein Getränk. Es bringt Menschen zusammen, gehört zur Geselligkeit und ist für viele ein Stück gelebte Wirtshauskultur.“, sagt OÖ KultiWirte-Obmann Guttner.

Über die OÖ KultiWirte

Die rund 60 OÖ KultiWirte sind ein Zusammenschluss engagierter Gastronomiebetriebe, die sich der traditionellen, oberösterreichischen Wirtshauskultur verschrieben haben. Gemeinsame Werte sind Regionalität, Qualität, Gastfreundschaft, Bodenständigkeit, Pflege der heimischen Wirtshauskultur und die Zusammenarbeit mit heimischen Produzenten und Partnern. Ziel ist es, die Vielfalt und Besonderheit der oberösterreichischen Gastronomie zu erhalten und gleichzeitig zeitgemäß weiterzuentwickeln.



