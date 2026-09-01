Kunstuni Linz und IT:U neu im oö. Gründer-Unterstützungs-Netzwerk "hub,ert"

Mit der Kunstuniversität Linz und der IT:U – Interdisciplinary Transformation University Austria kommen 2026 zwei neue Partner zum Netzwerk „hub,ert - Hub for Entrepreneurship, Research and Technology Upper Austria“ hinzu, dessen Ziel es ist, Gründer und Start-ups bestmöglich zu begleiten und mit den richtigen Ansprechpartnern zu vernetzen. Mit den beiden neuen Partnern wird das Netzwerk gezielt um kreative, künstlerische und interdisziplinäre Perspektiven erweitert.



„Gründungen und Start-ups sind längst kein Nischenthema mehr, sie prägen Innovation, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts. Mit „hub,ert“ haben wir in Oberösterreich schon früh eine gemeinsame Plattform geschaffen, die Gründern Orientierung bietet und sie rasch mit den richtigen Ansprechpartnern vernetzt“, betont Florian Baumgartner, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Oberösterreich.



Starke Bilanz für Oberösterreichs Gründer

Dass „hub,ert“ mehr ist als ein Zusammenschluss von Institutionen, zeigt ein Blick auf die Bilanz der vergangenen Jahre. Durch das Bündeln von Know-how und Ressourcen konnten in Oberösterreich nachhaltige Impulse für Gründungen und Start-ups gesetzt werden.



In den vergangenen Jahren haben die Mitglieder von „hub,ert“



116.500 Beratungsgespräche mit Gründerinnen und Gründern durchgeführt,

1.070 Start-ups begleitet,

2.300 Gründer- und Start-up-Events veranstaltet,

39.000 m² Workingspace jährlich zur Verfügung gestellt,

72 engagierte Köpfe jedes Jahr bereitgestellt, die sich um Gründer kümmern.

Die richtigen Ansprechpartner zur richtigen Zeit

„hub,ert“ versteht sich als erste Anlaufstelle für Gründerinnen und Gründer in Oberösterreich und vereint aktuell folgende Partnerinstitutionen unter einer gemeinsamen Marke:



Gründerservice der WKO Oberösterreich

Junge Wirtschaft Oberösterreich

tech2b

Johannes Kepler Universität Linz

Fachhochschule Oberösterreich

Kunstuniversität Linz

IT:U – Interdisciplinary Transformation University Austria

Tech Harbor

Creative Region Linz und Upper Austria

Softwarepark Hagenberg

Abteilung Wirtschaft und Innovation der Stadt Linz

Export Center WKOÖ und Land OÖ

Durch den gemeinsamen Auftritt erhalten Gründer einen klaren Überblick über Angebote, Zuständigkeiten und Unterstützungsleistungen und werden gezielt an jene Institution weitergeleitet, die sie in ihrer aktuellen Phase optimal begleiten kann.

www.hub-ert.net

