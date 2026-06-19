Oberösterreichs beste Industrielehrlinge 2026 prämiert

In den Kategorien technischer und kaufmännischer Lehrlingswettbewerb sowie im innovativen Teamwettbewerb „Industrie 4.0“ hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und ihre Kreativität unter Beweis zu stellen. An insgesamt 22 Austragungsorten quer durch Oberösterreich zeigten die jungen Fachkräfte von morgen mit beeindruckendem Einsatz und großer Begeisterung, was sie im Zuge ihrer Ausbildung gelernt haben. Die Veranstaltung wurde damit nicht nur zu einem Schaufenster für das Talent und den Ehrgeiz der Lehrlinge, sondern auch zu einem eindrucksvollen Beweis für die hohe Qualität der dualen Ausbildung in der oö. Industrie. Die Teilnehmer demonstrierten eindrucksvoll, dass ihnen sowohl digitale als auch handwerkliche Kompetenzen systematisch vermittelt werden, Fähigkeiten, die in der modernen Arbeitswelt von zentraler Bedeutung sind.

„Die Gewinner des mittlerweile 23. Lehrlingsawards haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie mit Fachwissen, Einsatzfreude und Zielstrebigkeit ihren ganz persönlichen Erfolgsweg beschreiten wollen und können. Sie sind die Allerbesten in ihren Ausbildungsberufen und damit die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Die Preisträger sind es, die die Zukunft unserer Unternehmen und unserer Wirtschaft mitgestalten werden. Die Berufswelt verändert sich aktuell durch KI und die Digitalisierung extrem schnell. Das fordert uns stark heraus und wir brauchen den Mut, neue Wege zu beschreiten, offen sein für diese Veränderungen wird notwendig sein, aber handwerkliches Wissen wird auch wichtig bleiben. Mit dem Lehrlingsaward möchten wir nicht nur Leistungen sichtbar machen, sondern auch bewusst ein Zeichen setzen. Fleiß, Engagement und Lernbereitschaft sollen sich lohnen und außergewöhnliche Leistungen sollen gebührend gefeiert werden“, betonte Spartenobmann-Stellvertreterin Valborg Burgholzer-Kaiser bei der Verleihung.

„Wir sehen, wie erfolgreich die Ausbildung ist und sie ist die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg Oberösterreichs. Die ausgezeichneten Lehrlinge sind die VIPs des Arbeitsmarkts. Die Lehre ist das Fundament für den Erfolg und das Sprungbrett für die Karriere“, ist Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner überzeugt. „Die duale Ausbildung in Österreich ist Weltklasse, das sehen wir jedes Jahr bei den internationalen Wettbewerben, wir müssen uns aber für die Zukunft rüsten“, lobte WKOÖ-Vizepräsident Clemens Malina-Altzinger ergänzend. „Die Industrielehre bietet die Möglichkeit, Hochtechnologie kennen zu lernen und auch Verantwortung zu übernehmen. Wir brauchen diese jungen Menschen, sie werden uns weiter tragen, aber es ist wichtig, mit dem Lernen nie aufzuhören“, betonte Gregor Dietachmayr, Bildungssprecher der WKOÖ Sparte Industrie.



„Eine gute Lehre ist ein gutes Fundament für die berufliche Karriere und dieser Wettbewerb ist einzigartig und der größte in Österreich, man sieht das hohe Niveau der Lehrlinge“, ist Werner Grubmüller, Präsident des Verbands der Ausbildungsleiter Oberösterreich, überzeugt. „Für uns ist die Finanzbildung wichtig, sie ist die Basis für ein gesundes Geldleben und darum unterstützen wir diesen Bewerb“, sagte Stefanie Christina Huber, Generaldirektorin der Sparkasse OÖ. „Lehrlinge sind das Fundament der oberösterreichischen Wirtschaft und eine gute und fundierte Ausbildung ist der beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit“, so Andrea Joos, Leiterin der Abteilung Service für Unternehmen beim AMS OÖ.

Die Sieger des Lehrlingsawards 2026:

Ausgezeichnet wurde in insgesamt 13 Fachkategorien. Zusätzlich wurden besondere Leistungen in der Sonderkategorie „Frau in der Technik“, im „Teambewerb Industrie 4.0“ sowie mit dem prestigeträchtigen Titel „Bester Lehrling des Jahres 2026“ gewürdigt.

1. Kategorie Prozesstechnik:

3. Platz: Paul Pargfrieder, voestalpine Stahl GmbH

2. Platz: Dominik Lämmerer, Palfinger EMEA GmbH

1. Platz: Alisina Nasiri, voestalpine Stahl GmbH



2. Kategorie Energietechnik:

3. Platz: Darko Juric, Engel Austria GmbH

2. Platz: Jakob Gillesberger, Energie AG

1. Platz: Florian Promberger, Energie AG

Sonderpreis für Mitgliedsbetriebe bis 250 Mitarbeiter: Laith Aloui, Exelliq Austria GmbH



3. Kategorie Konstrukteur:

3. Platz: Kimberly Kraiser, STIWA Holding GmbH

2. Platz: Laurenz Dornetshuber, Pöttinger Landtechnik GmbH

1. Platz: Lisa Marie Baumeister, Palfinger EMEA GmbH



4. Kategorie Schweißtechnik:

3. Platz: Emanuel Kotrba, voestalpine Stahl GmbH

2. Platz: Adrian Biedermann, voestalpine Stahl GmbH

1. Platz: Amelie Wipplinger, Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen,

Gesellschaft m.b.H.



5. Kategorie Kunststofftechnik:

3. Platz: Elias Pichler, FACC Operations GmbH

2. Platz: Johannes Leitl, FACC Operations GmbH

1. Platz: Oliver Kordik, FACC Operations GmbH

Sonderpreis für Mitgliedsbetriebe bis 250 Mitarbeiter: Levi Köck, Camo GmbH



6. Kategorie Kaufmännische Berufe:

3. Platz: Ines Gstöttenbauer, Linz AG

2. Platz: Anna Dastl, Linz AG

1. Platz: Matthias-Colin Baumann, Linz AG

Sonderpreis für Mitgliedsbetriebe bis 250 Mitarbeiter: Anika Staufer, Hawle Beteiligungsgesellschaft m.b.H.



7. Kategorie Maschinenbautechnik:

3. Platz: Benedict Rabl, Palfinger EMEA GmbH

2. Platz: Oliver Markus Pichler, Palfinger EMEA GmbH

2. Platz: Fabio Viechtbaur, Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.

1. Platz: Matthias Scheinast, Palfinger EMEA GmbH

Sonderpreis für Mitgliedsbetriebe bis 250 Mitarbeiter: Fabian Leeb, Eisenbeiss GmbH



8. Kategorie Elektronik:

3. Platz: Lukas Wurm, voestalpine Stahl GmbH

2. Platz: Johannes Weberberger, voestalpine Stahl GmbH

1. Platz: Noah Simon Penka, voestalpine Stahl GmbH



9. Kategorie Zerspanungstechnik:

3. Platz: Marlene Kieweg, BMW Motoren GmbH

2. Platz: Tobias Schürz, voestalpine Stahl GmbH

1. Platz: Harun Mujacic, voestalpine Stahl GmbH



10. Kategorie Stahlbautechnik:

3. Platz: Johannes Ketterer, voestalpine Stahl GmbH

2. Platz: Julian Feichtenschlager, Palfinger EMEA GmbH

1. Platz: Mirko Miljkovic, voestalpine Stahl GmbH



11. Kategorie Elektrotechnik/Mechatronik:

3. Platz: Dragos Josan, voestalpine Stahl GmbH

2. Platz: Julian Saxenhofer, voestalpine Stahl GmbH

1. Platz: Elias Klaus, voestalpine Stahl GmbH



12. Kategorie Werkzeugbautechnik:

3. Platz: Armin Ibrahimovic, Camo GmbH

2. Platz: Michael Huber, TCG Unitech GmbH

1. Platz: Julius Kainz, Mark Metallwarenfabrik GmbH

Sonderpreis für Mitgliedsbetriebe bis 250 Mitarbeiter: Armin Ibrahimovic, Camo GmbH



13. Kategorie Informationstechnologie:

3. Platz: Benedikt Eder, Energie AG

2. Platz: Leon Müller, KTM AG

1. Platz: Polina Danysko, Linz AG

Sonderpreis für Mitgliedsbetriebe bis 250 Mitarbeiter: Simon Hofmann, Exelliq Holding GmbH



14. Kategorie Frau in der Technik:

3. Platz: Marlene Kieweg, BMW Motoren GmbH

2. Platz: Polina Danysko, Linz AG

1. Platz: Lisa Marie Baumeister, Palfinger EMEA GmbH



15. Kategorie Teambewerb Industrie 4.0:

3. Platz: Nico Gurtner, Fill Gesellschaft m.b.H.

3. Platz: Leon Lengauer, Fill Gesellschaft m.b.H.

1. Platz: Michael Hipfinger, voestalpine Stahl GmbH

1. Platz: Lukas Anzinger, voestalpine Stahl GmbH

1. Platz: Marcel Oberreiter, Greiner Bio-One GmbH

1. Platz: Tobias Hinterberger, Greiner Bio-One GmbH



16. Kategorie „Bester Lehrling des Jahres 2026“:

Matthias Scheinast, Palfinger EMEA GmbH



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