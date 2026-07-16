Lehrlingsbarometer 2026 zeigt: Lehre bleibt Erfolgsmodell

Der aktuelle österreichweite Lehrlingsbarometer bestätigt die hohe Qualität der dualen Ausbildung in Oberösterreich. Die überwiegende Mehrheit der Lehrlinge ist mit ihrer Ausbildung sehr zufrieden und würde diesen Bildungsweg weiterempfehlen. Besonders geschätzt werden die starke Praxisorientierung, die hervorragende Vorbereitung auf das Berufsleben sowie die vielfältigen Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten, zeigt die Befragung von IMAS im Auftrag der Wirtschaftskammer.



Die Lehre bleibt damit ein zentraler Erfolgsfaktor für Fachkräftesicherung, Wettbewerbsfähigkeit und den Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Mit 21.390 Lehrlingen und mehr als 5.000 Ausbildungsbetrieben ist Oberösterreich weiterhin das führende Lehrlingsbundesland Österreichs



Fachkräfte mit Lehrabschluss gefragt

„Die Lehre bleibt damit ein zentraler Erfolgsfaktor für Fachkräftesicherung, Wettbewerbsfähigkeit und den Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Mit 21.390 Lehrlingen und mehr als 5.000 Ausbildungsbetrieben ist Oberösterreich weiterhin das führende Lehrlingsbundesland Österreichs“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. Gleichzeitig zeigen die Zahlen die strukturellen Herausforderungen: Demografischer Wandel und der Trend zu weiterführenden Schulen führen seit Jahren zu sinkenden Lehrlingszahlen, obwohl Menschen mit Lehrabschluss am Arbeitsmarkt stärker nachgefragt werden als jede andere Qualifikationsgruppe.



Für die Lehre begeistern

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich investiert rund 40 Prozent ihres Budgets in Bildung, Lehrlingsausbildung und Berufsorientierung. Angebote wie Talent Space, Potenzialanalysen, die Messe "Jugend & Beruf", das WKO Karriere-Center oder die Duale Akademie sollen noch mehr junge Menschen für die Lehre begeistern.

© Röbl V. l.: Lehrlingsexpertin Eva Maria Rauch, Samuel Debera (HABAU Group), WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer, Silvester Frühwirth (HABAU Group) und Paul Eiselsberg (IMAS International).





HABAU GROUP: Eigenen Nachwuchs ausbilden

Wie erfolgreiche Lehrlingsausbildung gelingt, zeigt das Beispiel des Baunternehmens HABAU GROUP mit Sitz in Perg. Seit 100 Jahren bildet das Unternehmen seinen Nachwuchs im Unternehmen aus. 140 Lehrlinge sind es aktuell. Sie werden nicht nur fachlich ausgebildet, sondern zusätzlich auch in Sozialkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung geschult. Im Unternehmen stehen ihnen später Karriereperspektiven bis hin zu Führungspositionen offen.



Berufsorientierung ausbauen

Aus den Ergebnissen des Lehrlingsbarometers leitet die WKOÖ drei Schwerpunkte ab: Erstens sollen die Investitionen in Bildung und Berufsorientierung weiter ausgebaut werden. Zweitens müssen Jugendliche noch früher mit den Chancen der Lehre in Kontakt kommen. Drittens braucht es verlässliche und unbürokratische Rahmenbedingungen für Ausbildungsbetriebe.



Statt Förderung: Lohnnebenkosten für Lehrlinge senken

Nach der Sicherung der Lehrstellenförderung im Doppelbudget spricht sich die WKOÖ dafür aus, die bisherige Basisförderung künftig durch eine Senkung der Lohnnebenkosten zu ersetzen. Die Übernahme des Dienstgeberbeitrags zur Pensionsversicherung für Lehrlinge würde Betriebe jährlich um rund 175 Millionen Euro entlasten, ohne Nachteile für die künftigen Pensionen der Lehrlinge zu verursachen. Gleichzeitig könnte der Bund die bisherige Basisförderung einsparen und sein Budget zusätzlich entlasten. Dadurch würden Ausbildungsbetriebe mehr finanziellen Spielraum erhalten, um in die Fachkräfte von morgen zu investieren.



