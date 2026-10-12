Regionaler Lehrlingsgipfel in Natternbach

Die Organisatoren des Lehrlingsgipfels, die Mittelschulen aus Natternbach, Neukirchen/W. und Peuerbach, die WKO Grieskirchen und die Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen freuten sich gemeinsam mit den regionalen 31 Ausstellern (28 regionale Lehrbetriebe, sowie AMS Grieskirchen, PTS Grieskirchen und WKO Grieskirchen) und den zahlreich erschienenen Schülern, Eltern und wirtschaftlich Interessierten über die gelungene Veranstaltung. Die Präsentationen der regionalen Lehrbetriebe vor Ort im Schulzentrum Natternbach fanden großen Anklang bei den Jugendlichen und deren Begleitern.

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Nach den Begrüßungsstatements von Bürgermeisterin Nadine Humberger, Direktor Romeo Zethofer (MS Natternbach), Vertreter der Sparkasse EPW und Filialleiter in Natternbach Zoltan Repas und WKO-Grieskirchen-Obmann Günther Baschinger wurden den Jugendlichen und deren Eltern zahlreiche Möglichkeiten der dualen Ausbildung aufgezeigt, einer der Erfolgsfaktoren für die sensationell niedrige Arbeitslosenrate im Bezirk Grieskirchen.

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„Wir sehen immer wieder voller Stolz, mit welcher Freude viele Jugendliche mit Unterstützung ihrer Eltern und Lehrkräfte ihre Zukunft in die Hände nehmen!“, sind WKO-Obmann Baschinger und WKO Bezirksstellenleiter Moser begeistert vom Engagement in der Region.

Auf großes Interesse stieß auch das Imagevideo von Lehrlingen der Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen.

Ein Höhepunkt des Abends war die von Christof Bauer moderierte Talkrunde „Karriere mit Lehre in der Region“, bei der Lehrlinge und Lehrlingsausbildner ihren persönlichen Ausbildungsweg beschrieben. Tenor aller Beteiligten: „Die Lehre vor Ort und das Schnuppern in den Betrieben ist der solide Grundstock für einen erfolgreichen Berufsweg!“

Die abwechslungsreichen Darbietungen der Schülerinnen und Schüler der MS Natternbach rundeten das Programm ab.

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Die Netzwerkpartner planen für Oktober 2027 der nächste gemeinsamen Lehrlingsevent, dann wieder in Neukirchen/W.

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Foto ganz oben, v. l.: Hans Moser, Günther Baschinger, Zoltan Repas, Nadine Humberger, Jürgen Neidlinger, Michael Horopciuc, Romeo Zethofer und Josef Wagner.