Lehrlingsgipfel im Agrar Bildungszentrum Waizenkirchen

Für viele Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen aus Waizenkirchen, Prambachkirchen und St. Agatha sowie des ABZ Waizenkirchen steht er nun bevor, der so wichtige Schritt in die Berufswelt. Damit solch ein Start in die berufliche Zukunft gelingt, braucht es viel Unterstützung.

Diese Hilfe wurde den Schülern und ihren Eltern beim 17. gemeinsamen Lehrlingsgipfel im Schulzentrum des neuen ABZ Waizenkirchen geboten.

Rund 375 Besucher ließen sich die Ausstellung der 18. regionalen Lehrbetriebe und Patenfirmen sowie die Informationsveranstaltung nicht entgehen.

Triebfeder dieser Veranstaltung waren Karl Weixelbaumer (Raiffeisenbank Prambachkirchen) und WKO-Leiter Hans Moser, unterstützt von Walter Raab, Direktor des ABZ Waizenkirchen mit seinen engagierten Lehrkräften und Mitarbeitern.

© Jakob Kreinecker

Erster Höhepunkt des Lehrlingsgipfels war das interessante Angebot sich bei den regionalen Lehrbetrieben Informationen zu den angebotenen Lehrberufen zu holen. Dieses Angebot wurde sehr zahlreich angenommen!

Nach den wertschätzenden Grußworten von ABZ-Direktor Walter Raab und Daniel Tauber, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Prambachkirchen, präsentierten Theresa Scharinger mit Maschinenbaulehrling Emily Gessl in einem Sketch das Thema „Wie bewerbe ich mich richtig?“ Josef Kastner, Prokurist der Firma Weigl Aufzüge, erklärte die richtige Bewerbung aus der Sicht der Betriebe.

© Jakob Kreinecker

„Auf zur LEHRE – fertig – los!“ lautete die Botschaft von WKO-Grieskirchen Obmann Günther Baschinger und WKO-Eferding Obmann Tobias Luger. Sie referierten über aktuelle Lehrlingstrends und Lehrlingsinitiativen in Oberösterreich mit Fokus auf die Region. Astrid Zehetmair stellte die Lehrlingsaktivitäten des Land OÖ. vor und ging auch persönlich auf das Thema „Karriere mit Lehre“ ein.

Höhepunkt des Abends war die Diskussionsrunde mit Lehrlingen und Führungskräften aus den regionalen Unternehmen.

Die Firmen präsentierten sich als mitarbeiterorientierte Lehrbetriebe und die Jugendlichen faszinierten mit ihren humorvollen Statements; das Kriterium „Freude am eigenen Lehrberuf“ zu haben wurde von allen hervorgehoben!