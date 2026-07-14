WKO Eferding setzt auf regionale Standortentwicklung

Die WKO Eferding blickt trotz der wirtschaftlich herausfordernden Zeiten auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück.

Bei mehr als 50 persönlichen Beratungen konnten wir interessierte Gründer auf dem Weg in die Selbständigkeit begleiten. Weiters wurden wieder zahlreiche Unternehmen besucht, um direkt vor Ort Mitglieder und Ihre Anliegen zu betreuen. Die Vertreter des Bezirks nahmen an über 50 Arbeitssitzungen teil und brachten die Interessen der regionalen Wirtschaft aktiv ein.

Obmann Tobias Luger ist über die Bilanz des ersten Halbjahres sehr erfreut: „Ob Netzwerken, Fachvorträge, praxisnahe Workshops oder inspirierende Unternehmer-Stammtische. Rund 300 Teilnehmer konnten wir für unsere Veranstaltungen im Bezirk begeistern. Es wurden aktuelle Themen der Zukunft im Bereich Handel, KI und Arbeitsmarkt behandelt.“

„Die Bedeutung von Facharbeiter und Meister wird erfreulicherweise immer größer. Berufsinformation und Wissen um die Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region hat sich die WKO Eferding daher schon vor Jahren auf die Fahnen geheftet und mit Projekten wie dem Eferdinger Karrieretag, der am 13.10.2026 stattfinden wird, anerkannte Formate geschaffen.“, ergänzt Hans Moser, Leiter der WKO Eferding.

Erstmals wird am 8.10.2026 in der Raiffeisenbank Eferding ein Jungunternehmer-Frühstück stattfinden. Die ersten Jahre der Selbständigkeit werden reflektiert, praxisnahe Impulse und ehrliches Erfahrungswissen ausgetauscht und Tipps für die Herausforderungen der Zukunft runden die Veranstaltung für junge Unternehmer ab.

Veranstaltungen wie das Herbstfest der JW Eferding am 15.10.2026 im Firlingerhof in der Scharten und der jährliche Wirtschaftsempfang am 17.11.2026 im Kulturzentrum Bräuhaus Eferding laden die Unternehmer aus der Region zum aktiven Austausch ein. Die WKO Eferding wird weiterhin alles unternehmen, um die Mitglieder im Bezirk zu unterstützen und gemeinsam die Region wirtschaftlich weiter vorantreiben zu können.