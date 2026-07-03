Nico Pachner ist der beste Nachwuchsdachdecker des Landes

Der 50. Landeslehrlingswettbewerb der Dachdecker fand heuer in Bad Leonfelden beim Unternehmen Kapl Bau GmbH statt. Die teilnehmenden Lehrlinge stellten ihr handwerkliches Können bei der Ausführung einer eingebundenen Herzkehle in Doppeldeckung mit abschließendem Kragengebinde unter Beweis. Auch ein Flachdachmodell musste abgedichtet werden.



Besonders bewertet wurden von den Juroren die Kriterien Schnürung der Herzkehle und der Dachfläche, das Behauen der Kehlsteine, das Kragengebinde und die Ortgangausbildung sowie Regensicherheit, Sauberkeit und der optische Gesamteindruck.



Den Sieg holte sich Nico Pachner aus Bad Leonfelden, beschäftigt bei der Kapl Bau GmbH in Bad Leonfelden. Platz zwei holte sich Daniel Reingruber aus Vorderweissenbach, ebenfalls beschäftigt bei der Kapl Bau GmbH. Auf Platz drei landete ein dritter erfolgreicher Nachwuchsdachdecker der Kapl Bau GmbH, Giovanni-Levi FRIEDRICH aus Bad Leonfelden.



Anerkennung und Preise

Landesinnungsmeister Jürgen Innocente und Landeslehrlingswart Johannes Wieser gratulierten nicht nur den Siegern auf dem Siegerpodest, sondern allen Wettbewerbsteilnehmern zu ihrem handwerklichen Geschick. Die Gewinner dürfen sich über Anerkennung und Preise freuen, die ihre herausragenden Leistungen würdigen. Der Wettbewerb bietet den jungen Fachkräften eine wertvolle Gelegenheit, sich zu messen, Erfahrungen zu sammeln und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

