Lukas Lengauer ist bester Nachwuchsinstallateur des Landes

Die OÖ. Installateure bilden aktuell rund 800 Lehrlinge aus. Die besten Junginstallateure kämpften am 30. Juni und 01. Juli in der Berufsschule Linz 8 um den begehrten Titel des OÖ. Landesmeisters im Lehrberuf Installations- und Gebäudetechnik.

Die Teilnehmer hatten nach einem vorgegebenen Plan und einer Installationsskizze eine Rohinstallation für Gas sowie Kalt- und Warmwasser mit Abflussleitungen auf einer Montagewand unter Verwendung verschiedenster Installationsmaterialen und Verbindungstechniken zu fertigen. Anhand zahlreicher Bewertungskriterien wie Maßgenauigkeit, Sauberkeit, Exaktheit der Ausführung sowie Dichtheit der Löt-, Schweiß- und Kunststoffverbindungen ermittelte eine Fachjury aus Vertretern der Berufsschule und der Landesinnung die Sieger:

1. Platz: Lukas Lengauer aus Perg, Lehrbetrieb Fa. Forstenlechner GmbH in Perg

2. Platz: Lukas Schopf aus Waldhausen im Strudengau, Lehrbetrieb Fa. Berger Wasser und Heizungs GmbH in Waldhausen im Strudengau

3. Platz: Elias Wakolbinger aus Helfenberg, Fa. HOFA Service GmbH in Vorderweißenbach

Die besten des Landeswettbewerbs werden zur Teilnahme am Bundeslehrlingswettbewerb eingeladen und haben damit die Chance, sich für die Staatsmeisterschaft und die internationalen Bewerbe (WorldSkills und EuroSkills) zu qualifizieren.

„Ich freue mich, dass unsere Nachwuchskräfte auch heuer wieder ganz ausgezeichnete Leistungen gezeigt haben und wir unseren interessanten Beruf mit solchen Wettbewerben vor den Vorhang holen können“, freut sich Landesinnungsmeister und Spartenobmann Mag. Markus Redl über die erfolgreiche Durchführung und die ausgezeichneten Leistungen der Teilnehmer. „Ich gratuliere allen Teilnehmern herzlich zu ihrem hervorragenden Können und danke den Lehrbetrieben für ihre Ausbildungsarbeit.“

Besonderer Dank gilt Berufsschuldirektor Ing. Mag. Stefan Hutter samt seinem Lehrerteam für die ausgezeichnete Unterstützung bei der Austragung des Wettbewerbs.