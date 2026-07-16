Daniel Holzbauer ist bester Rauchfangkehrer-Lehrling in OÖ

Daniel Holzbauer aus Scharten, der seine Lehre beim Rauchfangkehrerbetrieb Benjamin Schwarz in Eferding absolviert, sicherte sich beim Landeslehrlingswettbewerb der OÖ und Salzburger Rauchfangkehrer den ersten Platz. Auf dem zweiten Platz folgte Kevin Kastler aus Gutau vom Lehrbetrieb RFK Mayer KG in Pregarten, während Laura Emeder aus Berg im Attergau vom Lehrbetrieb Roland Eichhorn den dritten Platz belegte.

© WKOÖ

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Der jährliche Landeslehrlingswettbewerb der OÖ und Salzburger Rauchfangkehrer-Lehrlinge fand in der Berufsschule Linz 2 statt. Insgesamt 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewiesen ihr theoretisches und praktisches Wissen in verschiedenen Disziplinen, darunter Abgasmessung, Wartung von Gasleitungen und Pelletsbrennern, Mängelerkennung, Fachgespräch, Kehrgang sowie Leckratenprüfung.



Hohe Qualität und Leistungsbereitschaft

Der Wettbewerb bot einen spannenden Einblick in die Fähigkeiten der jungen Fachkräfte und zeigte nicht nur die individuellen Leistungen der Teilnehmer, sondern auch die hohe Qualität der Ausbildung in ihren jeweiligen Betrieben.



Der Landeslehrlingswettbewerb stellt einen wichtigen Meilenstein in der Ausbildung dar und unterstreicht die Bereitschaft der jungen Fachleute, sich den Herausforderungen ihres Berufs zu stellen. Mit diesem Wettbewerb wird die hohe Ausbildungsqualität in der Rauchfangkehrerbranche in Oberösterreich und Salzburg einmal mehr bestätigt.

