Bastian Friedl aus St. Roman ist bester oö. Jungspengler

Der diesjährige 33. Landeslehrlingswettbewerb der Spengler fand in Bad Leonfelden beim Unternehmen Kapl Bau GmbH statt. Ihre fachlichen Fähigkeiten und ihr Können stellten sechs Nachwuchs-Spengler bei einer Doppelstehfalzeindeckung aus Aluminium unter Beweis. Weiters musste auch ein Flachdachmodell abgedichtet werden. Besonders bewertet wurden von den Juroren die Kriterien Ausführung nach Plan, Falzen, Maßhaltigkeit, Faltenlegung, Regensicherheit, Sauberkeit und optischer Gesamteindruck.



Bastian Friedl aus St. Roman, beschäftigt bei der Firma Grechhamer Andreas in St. Roman, entschied den Bewerb für sich. Den zweiten Platz belegte Fabian Wimmer aus Fischlham, beschäftigt bei der Firma Strasser Dach GmbH in Eberstalzell. Den dritten Stockerlplatz sicherte sich Florian Thallinger aus Altmünster vom Lehrbetrieb Ernst Danner GmbH in Altmünster.



Anerkennung und Preise

Bei der Siegerehrung gratulierte Landesinnungsmeister Jürgen Innocente und Landeslehrlingswart Johannes Wieser den Gewinnern und allen Wettbewerbsteilnehmern zu ihren gebotenen Leistungen. Die Gewinner dürfen sich über Anerkennung und Preise freuen, die ihre herausragenden Leistungen würdigen. Der Wettbewerb bietet den jungen Fachkräften eine wertvolle Gelegenheit, sich zu messen, Erfahrungen zu sammeln und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

